Началось строительство административно-бытового корпуса электродепо «Столбово»

Специалисты приступили к возведению основных конструкций административно-бытового корпуса на территории строящегося электродепо «Столбово». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках работ по строительству электродепо “Столбово” для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий метро началось устройство монолитных конструкций административно-бытового корпуса, в котором разместятся эксплуатационные службы метрополитена», — рассказал Андрей Бочкарев.

Одновременно строители возводят отстойно-ремонтный корпус, в котором будет выполняться ремонт и текущее обслуживание поездов. Сейчас ведется монтаж и сборка металлоконструкций его каркаса, завершается устройство ростверков.

«Готовность металлоконструкций здания мотодепо составляет 60 процентов. Кроме того, строители приступили к созданию коммуникационного коллектора для будущих внутриплощадочных инженерных сетей», — уточнил заместитель Мэра Москвы.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на территории строящегося электродепо закончено устройство фундаментов и ведется армирование стен двух важных энергетических объектов — тягово-понизительной подстанции и поста электрической централизации.

Для перегона поездов Сокольнической и Троицкой линий Московского метрополитена сооружают три соединительные ветки, монолитные работы по ним завершены на 85 процентов. На площадку уже доставлены рельсы, специалисты выполняют устройство верхнего строения пути. Для перегона поездов Троицкой линии появится четвертая соединительная ветка, работы по ее сооружению начнутся в ноябре 2023 года.

Электродепо «Столбово» возводится в ТиНАО на участке площадью 16 гектаров. В нем будут обслуживаться поезда строящейся Троицкой и действующей Сокольнической линий метрополитена. Здесь построят 38 новых зданий и сооружений.

В поселении Сосенском строится электродепо «Столбово» Троицкой линии метро

