Московские электротехнические предприятия сэкономили более полумиллиарда рублей благодаря нацпроекту

В национальном проекте «Производительность труда» участвуют 19 предприятий столичной электротехнической отрасли. Из них 11 уже завершили первый этап, внедрив на пилотном потоке методику бережливого производства. Об этом сообщила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента экономической политики и развития.

«Электротехническая промышленность активно развивается: предприятия отрасли наращивают ассортимент и увеличивают объемы выпускаемой продукции, участвуют в процессах импортозамещения. Производители активно используют меры господдержки, в том числе инструменты нацпроекта “Производительность труда”. Из 19 присоединившихся к проекту электротехнических компаний 11 уже завершили его первый этап и добились значительного улучшения производственных показателей. За шесть месяцев они смогли увеличить выработку в среднем на треть, сократили время, затрачиваемое на рабочие процессы в пилотном потоке, на 36 процентов и снизили неиспользуемые запасы на 33 процента. В результате их совокупный экономический эффект от участия в нацпроекте составил более 500 миллионов рублей», — рассказала Мария Багреева.

Так, московский производитель высоковольтной кабельной арматуры «Аркасил СК» оптимизировал производство муфт для высоковольтных кабелей. С помощью инструментов бережливого производства он внедрил систему эффективной организации рабочих мест, а также новые стандарты обслуживания оборудования и потока единичных изделий. Благодаря этим улучшениям время производства одной муфты для высоковольтного кабеля сократилось на 16 процентов — с 15 до 13,5 часа, а выработка на одного работника в час увеличилась на 60 процентов. За счет повышения пропускной способности пилотного потока компания получила экономический эффект в размере 80 миллионов рублей.

Производитель электрощитового оборудования «Элсин» четко регламентировал производственные операции и внедрил эффективную систему мотивации сотрудников. Это позволило увеличить выработку на 12 процентов — с 0,83 до 0,93 нормо-часа на человека в час, а также сократить неиспользуемые запасы в пилотном потоке на четверть — с 40 до 30 миллионов рублей. В результате предприятию удалось сэкономить более 200 миллионов рублей.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. Он реализуется в столице с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

