Институт образования НИУ ВШЭ провел 4К-тестирование универсальных навыков в школе «Снегири»

Институт образования НИУ ВШЭ совместно со школой «Снегири» изучил сформированность метапредметных компетенций у учеников младшей школы при помощи 4К-теста. Работа была проведена в рамках стратегического проекта «Цифровая трансформация: технологии, эффекты, эффективность» НИУ ВШЭ программы «Приоритет-2030». 4К-тест позволяет провести оценку уровня развития универсальных (мягких) навыков — критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации (навыки 4К) — у учащихся с 4-го по 8-й класс. Универсальные навыки необходимы, чтобы ученики могли успешно адаптироваться в современном мире. Инструмент разработан для учителей и родителей, которые осознают важность универсальных навыков и уделяют внимание их развитию в ходе образовательного процесса. Определить уровень сформированности навыков 4К непросто, и такая задача обычно требует длительной работы психологов. 4К-тест разработан с опорой на международные стандарты образовательного тестирования и дает возможность получать сведения об уровне навыков детей сразу после тестирования без привлечения экспертов. Кроме того, тестирование позволяет отслеживать прогресс развития навыков в процессе обучения. Оценка универсальных навыков происходит в компьютерной среде при помощи игровых сценарных заданий. На экране монитора разворачиваются захватывающие истории из жизни и фантастические сюжеты, которые вовлекают участников в тестирование и поддерживают мотивацию. В заданиях заложены индикаторы — действия ученика, по которым определяется уровень развития каждого универсального навыка в отдельности.

«Тест не только интересен детям, но и удобен для учителей, которые получают моментальную полезную обратную связь: индивидуальные отчеты с профилями и обобщенную информацию по классу, параллели и школе», — комментирует руководитель проекта, младший научный сотрудник Лаборатории измерения новых конструктов и дизайна тестов Института образования НИУ ВШЭ Дарья Грачева. Сейчас 4К-тест уже прошли свыше 10 тысяч учащихся в разных регионах страны. С 2023 года НИУ ВШЭ предоставляет возможность всем заинтересованным — учителям, школам, родителям — провести тестирование уровня навыков коммуникации, кооперации, критического мышления и креативности. Одним из первых состоялся проект по тестированию навыков 4К у детей 4–5-х классов в школе «Снегири». В мае 2023 года ученики прошли входное тестирование, каждый получил индивидуальный отчет о развитии навыков, а учителя — сводную информацию по классу, которая в дальнейшем поможет более эффективно подходить к развитию навыков на уроках. В ходе проекта была подготовлена нормативная база для проведения тестирования, в том числе разработан типовой проект лицензионного соглашения, методические рекомендации по проведению тестирования для учителей, формы автоматической обратной связи. Это дает возможность в дальнейшем проводить тестирование навыков 4К в любых образовательных организациях, а также дорабатывать инструмент и делать его более удобным для использования в школах. «Миссия нашей школы — формирование всесторонне развитого ребенка. В процессе обучения мы руководствуемся таким инструментом, как портрет выпускника, он содержит основные навыки и умения, необходимые ученику XXI века. Именно поэтому мы решили пройти тестирование универсальных навыков 4К-компетенций НИУ ВШЭ», — говорит директор школы «Снегири» Александр Гулин. Тестирование проводилось у учеников 4-х и 5-х классов и заняло один учебный урок. Игровая форма помогла заинтересовать детей, они с удовольствием выполняли предложенные задания и с нетерпением ждали результатов, рассказал он.

Александр Гулин, директор школы «Снегири» Для нас была важна обратная связь от исследователей, она показала уровень развития основных мягких навыков обучающихся. Благодаря подробной расшифровке в новом учебном году мы разработали методические рекомендации для развития навыков критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации, которые уже используются на уроках в нашей школе, в том числе и в младших классах. В дальнейшем мы планируем сотрудничество с НИУ ВШЭ для измерения динамики развития универсальных навыков у наших учеников.

