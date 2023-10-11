Жизни и здоровью пострадавших на станции «Печатники» ничего не угрожает — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Всем пострадавшим в результате наката поезда без пассажиров на станции метро «Печатники» будет оказана необходимая помощь. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«По состоянию пострадавших. У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает. Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь», — подчеркнул Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Пассажиров временно просят пользоваться станциями Большой кольцевой и Замоскворецкой линий, МЦК, МЦД, а также другими маршрутами наземного транспорта. Мосгортранс запустил компенсационный маршрут КМ от «Дубровки» до станции «Люблино» с остановками у следующих станций: «Дубровки», «Кожуховской», «Печатников», «Волжской», «Люблина».

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