Дом по программе реновации на улице Металлургов ввели в эксплуатацию

В Перове ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Он находится на улице Металлургов (дом 30, корпус 1).

«Главным украшением нового дома стал фасад. Его отделали панелями под кирпич», — отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание состоит из одной секции переменной этажности. Под двором оборудована одноуровневая автостоянка. Фасад дома выполнен из навесных трехслойных панелей, на которых установлены металлические корзины для кондиционеров. Входная группа оформлена витражами.

В новостройке 22 однокомнатные, 130 двухкомнатных и 22 трехкомнатные квартиры. Улучшенная отделка в них полностью соответствует стандартам программы реновации. Три квартиры оборудовали для маломобильных жильцов: увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику.

Первый этаж здания — нежилой, здесь откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части находятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона почтовых ящиков. В новостройке установлено три лифта грузоподъемностью тысяча килограммов, кабины которых оборудованы визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в дом, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первом этаже сделали на одном уровне с поверхностью земли, чтобы родители с колясками и маломобильные жильцы смогли попасть в подъезд без посторонней помощи. Шероховатая плитка у входа не даст поскользнуться в любое время года.

Во дворе специалисты оборудовали детскую и спортивную площадки, обустроили места для отдыха, высадили деревья и кустарники, разбили цветники и газоны.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства подобраны во всех округах города максимально близко к домам, включенным в программу.

