Детский сад построят в Митине в рамках масштабного инвестпроекта

Город без торгов предоставил застройщику в аренду почти два гектара земли на северо-западе столицы для строительства детского сада и объектов уличной сети в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город предоставил инвестору два земельных участка площадью почти два гектара в Митине для строительства дошкольного образовательного учреждения, рассчитанного на 235 мест, объектов уличной сети и подъездных путей. Они появятся в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта при строительстве жилого комплекса», — рассказал Владимир Ефимов.

Для реализации масштабных инвестиционных проектов город предоставляет землю без торгов. МаИП — это особый статус, который могут получить объекты, направленные на развитие инфраструктуры столицы и создание рабочих мест.

«Договор аренды земельных участков заключен на пять лет. За это время компания должна построить и ввести в эксплуатацию детский сад общей площадью около пяти тысяч квадратных метров с подъездными путями к нему. Затем дошкольное учреждение будет передано в собственность столицы», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Планировка помещений детского сада будет выполнена с учетом функциональных требований, норм проектирования и создания комфортных условий для воспитанников, посетителей и персонала. На территории планируется разбить множество газонов, цветников, высадить деревья и кустарники. На ней будут созданы открытые площадки, разделенные в зависимости от возраста детей. На каждой из них установят специальные сооружения и малые архитектурные формы.

Одна из важнейших городских задач — создание комфортной для человека среды, условий для жизни, учебы, работы и творчества. В разных районах столицы открываются новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы, социальные учреждения.

