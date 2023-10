В центрах московского долголетия начался поэтический фестиваль

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице начался городской литературный фестиваль для старшего поколения. Его инициатором выступила Московская ассоциация клубов долголетия.

«Октябрь в центрах московского долголетия в этом году посвящен литературному творчеству. Практически целый месяц наши активисты будут участвовать в городском поэтическом фестивале, где каждый сможет не только посоревноваться в интеллектуальных викторинах, но и выступить на сцене, декламируя стихи. Поэтические клубы пользуются большой популярностью у старшего поколения: наши активисты не только изучают стихи и биографию знаменитых поэтов, но и сами сочиняют произведения, которыми делятся друг с другом», — рассказала Елена Громова, руководитель сети центров московского долголетия.

Районный этап фестиваля пройдет с 11 по 13 октября во всех центрах московского долголетия. Участников ждут викторины о литературном творчестве. Победители пройдут на окружной уровень, который продлится до 21 октября. На этом этапе участникам предстоит проверить, как хорошо они знают советские и российские фильмы, посвященные различным поэтам и прозаикам, а также выполнить творческие задания и получить за это баллы. Активисты, набравшие наибольшее количество баллов, проходят в финал.

«Занимаюсь в литературных клубах “Минуты поэзии” и “За чашкой чая” в центре московского долголетия “Марьина Роща”, пишу и декламирую стихи и прозу. При моем участии изданы два альманаха — сборник стихов ветеранов Великой Отечественной войны “Мы рождены из пламени Победы” и воспоминания участников Афганской войны “Время выбрало нас”. Рада предстоящему фестивалю. Надеюсь встретиться с поэтами из других клубов», — поделилась москвичка Екатерина Леонова.

Финал фестиваля и торжественное награждение победителей пройдут 24 октября в центре «Марьина Роща». Всех участников и гостей в этот день также ждет премьера спектакля творческого коллектива «Маска».

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещены на официальном сайте Мэра Москвы. Подробности можно узнать по телефону единой справочной службы столичного Департамента труда и социальной защиты населения: +7 495 870-44-44.

Горожане старшего поколения могут подать заявку на участие в «Московском долголетии» в центрах госуслуг или районных отделах долголетия, а также онлайн на портале mos.ru. Кроме того, записать жителя столицы в проект могут его родственники или друзья.

