В Политехе стартовала первая программа магистратуры, разработанная в интересах АНО «Россия – страна возможностей»

В начале октября состоялись торжественное открытие и организационное собрание в рамках установочной сессии для первого набора студентов-заочников по программе магистратуры «Менеджмент кадрового потенциала и организационное развитие», реализуемой в Высшей школе производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли.

Программу разработали совместно с индустриальным партнёром ООО «Газпром газификация» в интересах президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей», интегрировав опыт проекта «Центры компетенций».

Мероприятие открыла и.о. проректора по образовательной деятельности СПбПУ Ольга Калинина, которая координировала ход разработки, согласования и продвижения образовательной программы.

Программа является междисциплинарной и реализуется на стыке двух направлений подготовки: «Менеджмент» и «Управление персоналом». Студенты учатся, с одной стороны, осуществлять организационное проектирование и реинжиниринг бизнес-процессов на всех этапах жизненного цикла компании в условиях Индустрии 4.0, а с другой стороны, формировать HR-бренд компании, разрабатывать и реализовывать стратегию управления человеческими ресурсами.

Для Института промышленного менеджмента, экономики и торговли очень важно поступательное развитие в сфере образования. Открытие новой корпоративной междисциплинарной программы магистратуры по направлению “Менеджмент”, созданной с такими значимыми партнёрами, является одним из основных индикаторов нашего стратегического развития , — отметил директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

На мероприятии к студентам обратился руководитель направления по реализации проекта «Центры компетенций» департамента методологии и оценки АНО «Россия — страна возможностей» Игорь Жуковский, который акцентировал внимание на том, что проект «Центры компетенций» является новаторским.

Мы достали мачете знаний и прорубаемся с ним сквозь дебри неизведанного. И мы хотим, чтобы вы стали частью нашего опыта по реализации такого масштабного проекта в границах всей страны. Это социальная лестница, которая поможет вам в реализации будущей карьеры. Для меня лично и для всей команды это является большим вызовом и ответственностью и приносит удовольствие , — сказал Игорь Жуковский.

Руководитель методологического блока проекта «Центры компетенций» АНО «Россия — страна возможностей» Екатерина Степашкина подчеркнула, что важно стыковать наиболее современные подходы к управлению персоналом с практикой разработки и внедрения инструментов диагностики компетенций, наработанной в рамках реализации проекта.

Вооружив таким знанием наших студентов, мы обеспечим их высокую конкурентоспособность на рынке труда. Понимание всех этапов создания и внедрения инструментов диагностики компетенций, знание специфики процессов управления кадровым потенциалом организации и умение внедрять организационные решения обеспечат востребованность наших выпускников , — уверена Екатерина Степашкина.

Отличительной особенностью программы магистратуры «Менеджмент кадрового потенциала и организационное развитие» является сквозная проектная деятельность, предполагающая поэтапное выполнение в процессе всего периода обучения проектных работ, связанных между собой и построенных на основе «живых» кейсов партнеров программы.

В своём выступлении заместитель начальника Управления по работе с персоналом ООО «Газпром газификация» Ирина Егорова поделилась, что для компании реализация образовательной программы совместно с вузом — это очень интересный опыт.

Отвечая за практическую направленность программы, мы хотим видеть в студентах наших будущих партнёров, расширять профессиональные горизонты и принимать их идеи. Реализуя проекты в рамках магистерской программы под руководством экспертов индустриального партнёра, каждый участник получает не только многогранный опыт, но и лучшие инструменты и практики управления персоналом , — отметила Ирина Егорова.

