В МФТИ состоялась Всероссийская конференция «Приборы и технологии молекулярно-генетической диагностики»

С 6 по 8 октября в МФТИ состоялась конференция Центра коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий (ЦКП МФТИ). Мероприятие стало открытой площадкой для обмена опытом и общения пользователей и партнеров Центра: разработчиков новых биотехнологических продуктов и производителей химических реактивов и диагностических протоколов, ученых-исследователей и молодых ученых, врачей-клиницистов, учителей методистов и наставников, создателей научных стартапов.

В программу конференции вошли доклады исследователей в области генетических и клеточных технологий, победителей и участников проектных конкурсов молодых ученых и мастер-классы.

«Центр коллективного пользования является открытой площадкой, где мы ведем работы, начиная образовательными программами и заканчивая участием в нейроисследованиях и разработках, которые выводятся на уровень стартапов и выхода на рынок различных продуктов», — поделилась Елена Петерсен, заведующий лабораторией нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ, председатель оргкомитета конференции.

О проектах Центра внедрения геномных технологий рассказал его исполнительный директор Денис Гудков:

«Один из наших проектов — это разработка «Диагностикума»: молекулярная генетика, биохимия и микробиотные исследования в области диагностики диабета второго типа. Мы подготовалваем рекомендации по питанию и удержанию его в фазе преддиабета. Другой проект, о котором мы договорились с инвесторами, — это разработка системы для жидкостной биопсии лимфом и отслеживании эффективности терапии. Еще один пример: мы полностью разработали пайплайн для микробиотных исследований образцов, то есть от фиксации образца до получения результата и выдачи рекомендаций по образу жизни для пользователей».

Мероприятие прошло в рамках программы «Приоритет 2030». Спикеры представили доклады о новых разработках и диагностических протоколах, провели мастер-классы и семинары по актуальным приборным методикам, а также сессии по образовательным технологиям и проектной деятельности.

