В МФТИ создан Институт биофизики будущего

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

На базе лабораторий и центров МФТИ создан Институт биофизики будущего. Основными задачами новой академической структуры станет проведение исследований по управлению здоровьем человека для эффективной профилактики заболеваний на молекулярном уровне с использованием современных биофизических и омиксных технологий.

Работа Института подразумевает форсированное развитие исследовательских и научно-практических проектов в области биоинформатики и цифровой медицины, клеточной биологии и биоинженерии, биофизики и медицинской химии, а также медицинского приборостроения.

Исполнительным директором Института биофизики будущего (ИББ) стал д.б.н Вадим Говорун, российский учёный-биолог, медик, специалист в области молекулярной диагностики, геномики, протеомики и системной биологии, профессор, академик РАН.

В состав нового Института вошли 17 лабораторий Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ и центра внедрения геномных технологий, созданных в МФТИ в разные годы для исследований в области биомедицины. Экосистема Института включает в себя следующие подразделения:

– Лаборатория анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения;

– Лаборатория биохимических исследований канцерогенеза;

– Лаборатория доклинических исследований;

– Лаборатория исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики;

– Лаборатория медицинского оборудования в области ин витро диагностики;

– Лаборатория молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга;

– Лаборатория нанобиотехнологий;

– Лаборатория нейротехнологий и человеко-машинного взаимодействия;

– Лаборатория персонализированной химио-лучевой терапии;

– Лаборатория регуляции клеточной сигнализации;

– Лаборатория системной геномики и мобиломики растений;

– Лаборатория специальной медицинской техники, технологии и фармацевтики;

– Лаборатория специальных клеточных технологий;

– Лаборатория трансляционной геномной биоинформатики;

– Лаборатория функциональных биоматериалов;

– Лаборатория функциональных лекарственных систем;

– Лаборатория экспериментальной и клеточной медицины;

– Центр внедрения геномных технологий.

«Развитие современных биофизических и омиксных технологий и успехи в области понимания принципов организации науки открывают перед нами уникальное окно возможностей для управления здоровьем человека с целью эффективной профилактики заболеваний человека на молекулярном уровне», – подчеркнул исполнительный директор ИББ Вадим Говорун.

По его словам, созданный в МФТИ Институт биофизики будущего призван улучшить качество нашего понимания работы живых систем, сделать наши знания об организме человека и живой природе более точными, с учетом уже существующих достижений физико-химической биологии, биофизики и математических наук.

Приоритетом наук о жизни сегодня выступает не столько открытие новых принципов (хотя оно совсем не исключено ввиду сложности окружающего нас мира), но лучшее понимание известных законов природы применительно к индивидуальности живого – от молекулы до человека. Возросшая точность измерений и совершенство технологий, тем не менее, не дают прямого ответа на многие беспокоящие нас вопросы.

«Современные исследования настолько сложны, что требуют взаимодействия огромного числа разных ученых-специалистов, инженеров, людей многих других профессий. Выстроить такие взаимодействия можно только “под одной крышей”, в рамках совместного труда многих лабораторий, сочетая их колоссальный профессионализм и лучшие традиции научной школы Физтеха», – завершил Вадим Говорун.

Одной из самых актуальных задач, стоящих перед новым Институтом, будет разработка методов определения понятия здоровья и нормы, их фармакологической и физиологической коррекции, то есть поддержания «нормальности» в течение всего времени существования индивидуума и обеспечение его активности как в физическом, так и в ментальном плане.

Достижение этой цели невозможно без изобретения и внедрения в практику миниатюрных эргономичных устройств («прикроватных тестов»), что в свою очередь потребует создания национальной элементной базы. Это направление деятельности института будет способствовать обеспечению тераностического подхода коррекции нормы.

Ставшие за последние годы рутинными мультиомиксные технологии анализа послужат основой для разработки алгоритмов анализа получаемых данных и конструирования миниатюрных устройств для многопараметрических измерений. Дальнейшее развитие получат и технологии так называемого бесконтактного считывания информации, включая методы цифровой обработки видеоизображений, поскольку это позволит более эффективно использовать данные электрофизиологии и биохимии для постановки диагностических решений.

С учетом жестких экономических санкций успешная деятельность нового института невозможна без тесной интеграции с бизнес-структурами, что позволит привлечь необходимые инвестиции под проекты, имеющие значительный коммерческий потенциал.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI