Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

«Активные граждане» выбрали победителей конкурса на лучшее праздничное оформление объектов торговли и услуг ко Дню города. Соревнование проводилось в пяти категориях, таких как несетевые магазины, сетевые магазины, торговые центры, предприятия общественного питания и предприятия сферы бытовых услуг.

Победители получат денежные призы. За первое место полагается пять миллионов рублей, за второе — три миллиона, за третье — два миллиона.

Проект«Активный гражданин» начал работать в 2014 году. За это время к нему присоединились более 6,5 миллиона человек, прошло свыше шести тысяч голосований. Решения, которые набирают наибольшее количество голосов, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI