В Москве искусственный интеллект проанализировал 200 тысяч маммограмм в рамках ОМС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году Москва стала первым регионом, в котором маммографические исследования с использованием искусственного интеллекта оплачиваются из средств фонда ОМС. За это время нейросети уже обработали 200 тысяч снимков, сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

«Маммография является важнейшим исследованием для профилактики рака молочной железы, так как позволяет выявить патологию на ранних стадиях. В Москве описания профилактических маммограмм искусственным интеллектом уже девять месяцев проводятся в рамках системы ОМС. На сегодняшний день алгоритмы обработали 200 тысяч изображений. Применение этой технологии уже показало хорошие результаты: мы видим, что точность нейросетей сопоставима с работой врача, а благодаря умным алгоритмам время на описание изображений сократилось в восемь раз. Двойное чтение маммографических изображений делает оценку независимой и качественной», — рассказал Илья Тыров.

Включение анализа лучевых снимков нейросетями в тариф ОМС позволяет широко внедрять такие технологии в практическое здравоохранение и не зависеть от грантовой поддержки. Для жителей города эти исследования по-прежнему остаются бесплатными, а использование современных умных алгоритмов позволяет ускорить диагностику и повысить ее точность.

Московские специалисты провели исследование и сравнили сценарии анализа скрининговых маммографических изображений: по первому работали два врача-рентгенолога, а по второму — специалист и искусственный интеллект. Было установлено, что умные алгоритмы ускоряют описание маммограмм более чем в восемь раз. Таким образом, применение искусственного интеллекта позволяет снизить нагрузку на рентгенологов и повысить скорость диагностики рака молочной железы.

Алгоритмы работают в рамках научного эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику. Его реализуют комплекс социального развития Москвы и городской Департамент информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

«Для работы искусственного интеллекта в рамках ОМС отбираются решения, которые имеют регистрационные удостоверения медицинского изделия. Мы ставим высокий порог вхождения сервисов еще на этапе эксперимента: разработчики создают решения, затем они проходят несколько этапов тестирований, и только в случае удачных результатов сервис допускается к работе с реальными исследованиями. Таким образом, в систему здравоохранения Москвы попадают проверенные сервисы искусственного интеллекта по востребованным направлениям», — подчеркнул главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Город уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Использование технологий компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время, которое затрачивается на диагностические процедуры, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения эффективного лечения. Реализация проекта по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение позволяет создавать и развивать рынок систем поддержки врачебных решений в лучевой диагностике.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

Искусственный интеллект научился определять признаки перелома ребер на КТ-снимках

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI