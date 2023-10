В Дмитровском районе ввели в эксплуатацию дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Дмитровском районе ввели в эксплуатацию дом для участников программы реновации. Он находится на Долгопрудной улице (дом 10).

«Дом построен на месте снесенной пятиэтажки, жители которой переехали в соседнюю новостройку — дом 12 на Долгопрудной улице», — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В двухсекционном жилом доме с подземным паркингом 125 квартир: 25 однокомнатных, 77 двухкомнатных и 23 трехкомнатные. Четыре из них оборудованы для маломобильных жильцов: в них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника. Улучшенная отделка в квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации.

Фасады здания облицованы фибробетонной плиткой трех оттенков: темно-коричневого, серого, антрацитового. На них установлены металлические корзины под кондиционеры. Лоджии остеклены.

На первом этаже дома находятся нежилые помещения: вестибюль, лифтовой холл, колясочная, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения.

В каждой секции установлено по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 630 килограммов, все они оборудованы визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдения, а также пожарной сигнализацией.

Вход, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделали на одном уровне с поверхностью земли, чтобы родители с колясками и маломобильные жильцы могли попасть в здание без посторонней помощи. У входа также выложили плитку с шероховатой поверхностью — это будет препятствовать скольжению в любое время года.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров. По итогам прошлого года возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Жилая застройка развивается в Москве в том числе благодаря реализации программы реновации. Ее утвердили в 2017 году. В программу вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства домов расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI