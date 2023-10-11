Встреча Михаила Мишустина с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым

Source: MIL-OSI Russian Language News

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Руководитель Росводресурсов проинформировал Председателя Правительства о текущих результатах работы агентства и планах на ближайший период. В том числе речь шла об экологическом оздоровлении уникальных водных объектов, защите населения от наводнений, внедрении цифровых платформ, а также организации работы в новых регионах.

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