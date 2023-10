Все системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим работы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели все системы теплоснабжения столицы на зимний режим работы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Завершены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками, — отметил Петр Бирюков. — В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций — в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности».

В этом году отопительный сезон в Москве начался значительно позже благодаря хорошей погоде в сентябре. В 2022-м отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам в первой декаде месяца, а в жилых домах — с 18 сентября.

Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября. «Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон», — добавил Петр Бирюков.

В работах были задействованы несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, аварийные бригады дежурили круглосуточно.

В столице работает круглосуточная горячая линия по вопросам отопления. Уточнить информацию о подаче тепла можно по номеру телефона: +7 800 100-23-29.

