Вечером в Москве ожидается сильный ветер

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В вечерние часы в Москве ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится примерно до 21:00 следующего дня.

Водителям следует быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров. Горожанам советуют обходить линии электропередачи, деревья и шаткие конструкции.

Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение и повышать вероятность дорожно-транспортных происшествий. При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефону 101 или 112.

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