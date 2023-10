Более 1,1 тысячи столичных памятников промоют в преддверии зимы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют в преддверии холодов более 1,1 тысячи столичных памятников. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках подготовки к зиме проведем последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Такие мероприятия проходят только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния», — отметил Петр Бирюков.

Сооружения промывают ежемесячно в период с апреля по октябрь, но если памятник сильно загрязнен, например из-за погодных условий, это делают чаще — каждые две недели. Рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина, после чего промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут удаляют сильным напором воды.

Титановые памятники очищают нейтральным раствором, гранитные — специальными составами, позволяющими эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Особое внимание уделяют скульптурным композициям, где много мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток.

В завершение монумент насухо вытирают. Для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.

