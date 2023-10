Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Со 2 по 6 октября для студентов первого курса Политеха в рамках занятий по дисциплине «Творческие семестры» состоялся показ литературно-музыкальной композиции о блокадном Ленинграде и о трагедии на Донбассе. Специально для этого в Санкт-Петербург приехали дирижёр и солисты Донецкой филармонии. Этот правдивый рассказ о событиях в замерзающем блокадном Ленинграде и пылающем от бомбежек Донбассе впервые был представлен студентам Политеха в 2022 году. И спустя год его услышали почти все первокурсники университета.

Шесть выступлений, шесть практически полных залов — это был напряженный диалог с сотнями юных глаз и душ. Разных. Открытых и схлопнутых, неотрывно ловящих каждый звук со сцены и скучающе обращенных в гаджеты, единомышленников и недоверчиво испытывающих нас на прочность, горячо понимающих и холодных, благодарно восхищённых и устало задумчивых. Дети были разные, но внимательно переживших с нами эту работу шаг за шагом было подавляющее большинство. Чувствую к ним всем только нежность. Уверена, что в любом из этих молодых людей есть чистота, сострадание и благородство, любовь к своей стране и к человеку вообще , — поделилась автор программы, актриса театра и кино Александра Куликова.

Стихи Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, документальные тексты жителей Донбасса о событиях 2014–2015 годов, представленные актрисой БДТ Александрой Куликовой и актером Молодежного театра на Фонтанке Борисом Драгилевым, музыка петербургского композитора Елизаветы Панченко, голоса солистов Донецкой филармонии Анны Братусь и Игоря Тулеева, камерный оркестр под управлением донецкого дирижера Валерии Путри — все это как ничто лучше помогало понять и прочувствовать трагические события последнего времени.

Это было очень проникновенно и честно. Мой взгляд на ситуацию не поменялся, потому что он изначально был реальным. Я из Курской области, помню, как из новостей узнала, что началась специальная военная операция. А потом у нас произошел взрыв, и все поняли, насколько это страшно. Действительно все так, как прозвучало со сцены — не поймешь силу пожара, пока рядом с тобой не загорится , — поделилась студента ИСИ Диана Швецова.

Премьера программы «Россия, не бойся, мы с тобой» состоялась 5 октября 2018 года на сцене Донецкой академической филармонии им. С.С. Прокофьева. И тем символичней стало подписанное ровно пять лет спустя соглашение о сотрудничестве между Дирекцией культурный программ и молодежного творчества СПбПУ и Арт-содружеством «Музыка и слово», которое организовали донецкие и петербургские актеры и музыканты.

Документальная повесть нашего времени, донесенная музыкой и словом, звучала в стенах Политеха совсем не случайно. Молодежные объединения университета, среди которых Военно-исторический клуб “Наш Политех”, поисковый отряд “Доброволец-Политех”, проводят колоссальную работу по патриотическому воспитанию. Для университета важно, чтобы сегодняшние наши студенты были думающими людьми, умеющими сопереживать, это наш долг перед следующими поколениями, перед будущим , — уверен руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества Борис Кондин.

Политех стал первым вузом Петербурга и России, который организовал подобный цикл показов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI