SWIFT под запретом – ЦБ РФ перевел банки на отечественные сервисы

Почему ЦБ РФ запрещает работу SWIFT в России?

Решение регулятора, ограничившего работу SWIFT в РФ, было вынужденным – после начала СВО на территории Украины страны Запада ввели в отношении российских финансовых институтов масштабные санкции. Тогда же крупнейшие банки были отключены от международной системы. Переход на отечественную инфраструктуру при проведении внутренних переводов обуславливают рядом причин:

повышение надежности операций;

гарантия бесперебойности транзакций, т.к. другие страны не смогут оказывать влияние на работу системы;

безопасность обмена данными на фоне имеющихся внешних угроз.

«Международная обстановка требует перехода на расчеты с партнерами в национальных валютах – необходимо создание расчетных структур, полностью независимых от стран Запада», – ранее заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отказ от SWIFT не позволит американскому регулятору, которому принадлежит система, отслеживать информацию о переводах, совершаемых в России – контролировать потоки денежных средств Запад не сможет, что повысит безопасность таких операций.

Как теперь российские банки будут обмениваться информацией?

Введение санкций с последующим отключением банков от SWIFT со стороны зарубежных регуляторов вызвало определенные затруднения только в международном сегменте – при проведении переводов в другие страны. В России же с 2014 года функционирует автономная система СПФС, являющаяся аналогом SWIFT – в последние годы ЦБ РФ активно развивал и внедрял продукт.

Еще до начала принудительного отключения российских банков от SWIFT финансовые организации уже пользовались для переводов СПФС – на долю платежей с использованием платформы приходилось, по разным оценкам, от 30 до 50% операций. Введение ограничений заставило банки в срочном порядке обновлять инфраструктуру и массово переходить на работу с СПФС.

