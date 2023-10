11 выпускников ГУУ попали в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 сентября 2023 года Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили 24-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», в который попали 11 выпускников Государственного университета управления.

Список «Топ-1000 российских менеджеров» формируется Ассоциацией менеджеров с 2001 года. Основной принцип формирования рейтинга — «Лучшие выбирают лучших». Экспертами выступают кандидаты рейтинга текущего года, которые голосуют в рамках своего функционального направления. Подобный принцип позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной репутации коллег.

В нынешнем году общее количество новых имён в рейтинге (без учета высших руководителей) составило 49,5%. В прошлом году было 49,7%, в позапрошлом — 37,7%. Высокий коэффициент в последние два года, по всей видимости, обусловлен необходимостью резко менять бизнес-планы в связи с введением западных санкций. На первом месте по проценту новых имен в нынешнем году оказалась позиция «Директор по цифровой трансформации» (64%), меньше всего перемен среди директоров по связям с инвесторами (20%).

Среди высших руководителей больше всего новых имён в рейтинге среди представителей ИТ-индустрии — 79,2%, далее следуют машиностроение (71,4%) и энергетика и ТЭК (66,7%). Нет изменений в списках руководителей в отраслях связи и телекоммуникаций, а также лесной и лесоперерабатывающей промышленности.

Представляем список выпускников ГУУ, попавших в список «Топ-1000 российских менеджеров»:

Авдеев Алексей Павлович, CEO компании Calltouch; Борматова Светлана Сергеевна, генеральный директор компании «Гринатом Простые Решения»; Володин Роман Владимирович, CEO компании АТОЛ; Крестинин Олег Арсенович, заместитель генерального директора, коммерческий директор ХК «Металлоинвест»; Галкина Вилена Викторовна, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Герофарм»; Миневич Яков Владимирович , старший партнёр Коммуникационного агентства Р.И.М; Черногорцева Снежана Юрьевна, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам компании «Валента Фарм»; Маслов Алексей Викторович, руководитель центра стратегии и инвестиций компании «Интер РАО»; Дунаев Сергей Вадимович, директор по информационным технологиям компании «Северсталь»; Видеман Екатерина Александровна, директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию компании «Мечел»; Щепилова Анна Юрьевна, руководитель дивизиона корпоративных и внутренних коммуникаций компании «Метро Кэш энд Керри».

Поздравляем всех фигурантов списка с высоким признанием коллег и желаем всем остальным нашим выпускникам аналогичных успехов в работе.

