10.10.2023 General broni W. Kukuła szefem Sztabu Generalnego WP, gen. dywizji M.Klisz Dowódcą Operacyjnym RSZ.

Generał broni W. Kukuła szefem Sztabu Generalnego WP, gen. dywizji M.Klisz Dowódcą Operacyjnym RSZ.10.10.2023

10 października 20203 roku Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, Prezydent RP A. Duda mianował gen. broni Wiesława Kukułę na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP, a gen. dyw. Macieja Klisza na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Szef Sztabu Generalnego to stanowisko wielce odpowiedzialne, to pierwszy żołnierz RP, a sytuacja, w której się znajdujemy jest szczególna, bo obok naszej granicy toczy się wojna wywołana rosyjską agresją. (…) Cieszę się, że pan generał należy do tych ludzi, którzy nie tylko chcą ojczyźnie służyć, ale którzy przede wszystkim także gotowi są w trudnych momentach brać na siebie odpowiedzialność za ważne, czy też wręcz najważniejsze sprawy związane z dbaniem o bezpieczeństwo ojczyzny

– mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Nie ma zgody na caos w Wojsku Polskim. W sytuacji, kiedy dwóch generałów zdecydowało zdjąć mundur żołnierza Wojska Polskiego, natychmiast zostali powołani ich następcy. To są doświadczeni dowódcy, którzy dowodzili zarówno na misjach, jak i tu w naszej Ojczyźnie. Oni gwarantują to, że proces modernizacji wojska Polskiego, największej w historii będzie przebiegał sprawnie. (…) Naszym zadaniem jest tworzenie silnego Wojska Polskiego i zapewniam, że to zadanie przeprowadzimy i z jego realizacji się nie wycofamy. Nie ma też zgody na włączanie Wojska Polskiego w kampanię wyborczą. Dziś Tusk kłamał, że 10 wysokich rangą oficerów złożyło dymisję w Dowództwie Generalnym. Para bromear informacja nieprawdziwa. Pewnie celem przedstawienia takiej informacji była chęć wywołania caosu, zamętu – przypominam – w sytuacji, kiedy przy granicach Polski toczy się wojna. Para bromear działanie karygodne. Nie ma zgody na to, żeby wprowadzać w Polsce caos w sytuacji zagrożenia. Zagrożenie jest realne. Jedyną skuteczną i dobrą odpowiedzią na te zagrożenia jest wzmacnianie Wojska Polskiego i to konsekwentnie będziemy robić

– mówił szef MON podczas spotkania z mediami.

