«Человек и общество»: Вышка стала одной из площадок Всероссийского фестиваля НАУКА 0+

7 октября в Центре культур НИУ ВШЭ в рамках фестиваля НАУКА 0+ открылась тематическая площадка «Человек и общество». Гости смогли окунуться в мир научных открытий и интересных экспериментов, а также послушать серию лекций от ведущих экспертов университета. Каждый год фестиваль NAUKA 0+ проводится во многих городах России на самых разных площадках. Основная его цель — вовлечь молодежь в научную повестку и установить тесную связь между наукой и обществом. Фестиваль объединяет тех, кто уже давно занимается и интересуется наукой, и тех, кто только начинает знакомиться с каким-либо конкретным направлением. Ежегодно в Москве на мероприятие приходят свыше 850 тысяч человек — от дошкольников до представителей серебряного возраста. На фестивале в НИУ ВШЭ гости посещали разные станции: слушали публичные лекции, участвовали в экспериментах с использованием нейротехнологий, играли в интеллектуальные игры и проходили VR-квест. Завершился день кинопоказом фильма «МИР 2052. Увидеть будущее». «Эмпирические исследования по тематике “Человек и общество” — визитная карточка нашего университета, — комментирует Андрей Кожанов, директор Центра академического развития студентов НИУ ВШЭ. — Отлично, что, несмотря на плохую погоду, на лекции в субботу собралось много зрителей, семей с детьми, школьников. Было много вопросов, много эмоций в интерактивной зоне фестиваля».

Константин Вишневский, руководитель научного проекта НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала», выступил с лекцией о людях и роботах. «Тема злободневная, — отмечает он. — Важно понимать, как взаимоотношения роботов и человека строятся сейчас и как они будут строиться в будущем». По мнению эксперта, скоро многие профессии частично или полностью будут под контролем роботов. Тема искусственного интеллекта была затронута и Александром Вечериным, доцентом департамента психологии. В своей лекции он рассказал, как ИИ и нейросети помогают предсказывать поведение человека. Программу дополнили лекции Дмитрия Дуброва, научного сотрудника Центра социокультурных исследований, и Екатерины Стрельцовой, директора Центра статистики и мониторинга науки и инноваций. Атмосфера фестиваля в Вышке уютная и камерная, добавила Анастасия Землякова, начальник отдела спецпроектов и партнерств ВШЭ. «Мы показываем, возможно, небольшую часть наших достижений, но достаточно репрезентативную, говорим, что такое Вышка сегодня, какие разные междисциплинарные исследования у нас проводятся, какие активности реализуются для того, чтобы совершенствовать и образовательную, и исследовательскую среду», — пояснила она.

Гости мероприятия поделились впечатлениями о фестивале с новостной службой «Вышка.Главное». Дарья Славкова, студентка 1-го курса магистратуры МПГУ, готовится преподавать математику и информатику в университетах. «Услышала о фестивале на семинаре у нас в МПГУ, мне это интересно, потому что тут есть темы и по психологии, — говорит она. — Только что я прошла станцию, которая связана с восприятием запахов, также мне интересна станция с нейромеханизмами. Еще планирую послушать лекцию “Насколько точно мы умеем прогнозировать поведение”. Сегодня тут все очень активно». Полина Инфантэ, ученица 11-го класса 171-й московской школы, готовится к поступлению в университет. «От учителей и классного руководителя узнала о сегодняшнем фестивале. Отличная возможность провести выходные интересно. Хочу поступать на направление, связанное с PR, возможно, в Вышку, мне здесь дико нравится», — рассказала Полина.

Ее маму, Софью Инфантэ, заинтересовали лекции в рамках фестиваля NAUKA 0+. «Это актуальная тема, — считает она. — Выбирая профессию, нужно всегда проводить анализ, чтобы твоя специальность не обесценилась с течением времени. Сейчас, например, многие вещи делает ИИ, и то, что раньше создавалось долго и дорого, можно сделать за три секунды».

Далия Камбарова, студентка 3-го курса экономического факультета казахстанского филиала МГУ, пришла на фестиваль за компанию с подругой, которая давно хотела побывать в НИУ ВШЭ. «Лично я заинтересовалась сегодняшними лекциями “Почему люди хотят быть красивыми?” и “Насколько точно мы умеем прогнозировать поведение людей?”. Помимо этого, тут много интересных интеллектуальных игр и VR-квест», — объяснила Далия.

