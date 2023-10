Финансовые новости: Сводная таблица замечаний и предложений по проекту Указания Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Публичное обсуждение Проекты нормативных документов Банка России для публичного обсуждения Сводная таблица замечаний и предложений по проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2021 года № 6037-У» Проект указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 октября 2022 года № 6296-У» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2022 года № 6292-У» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 10 января 2022 года № 6054-У» Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2018 года № 5038-У» Проект указания Банка России «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» Проект указания Банка России «О внесении изменений в пункт 6.2 Положения Банка России от 4 марта 2021 года № 755-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства»

