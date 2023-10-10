Финансовые новости: Сводная таблица замечаний и предложений по проекту Указания Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Публичное обсуждение

Проекты нормативных документов Банка России для публичного обсуждения

Сводная таблица замечаний и предложений по проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2021 года № 6037-У»

Проект указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов»

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У»

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 октября 2022 года № 6296-У»

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2022 года № 6292-У»

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 10 января 2022 года № 6054-У»

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2018 года № 5038-У»

Проект указания Банка России «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»