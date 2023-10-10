Физтехов приглашают на большую экскурсию в ОИВТ РАН

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
18 октября состоится большая экскурсия в Объединенный институт высоких температур РАН — базовую организацию кафедры физики высоких плотностей энергии МФТИ. Приглашаются студенты бакалавриата всех Физтех-школ.
В программе:
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материалы с рекордно высокой температурой плавления,
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плазменные актуаторы для задач управления перспективными летательными аппаратами,
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технологии замкнутого ядерного цикла,
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теплоносители нового поколения для термоядерных реакторов,
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плазменные кристаллы,
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САМАЯ БОЛЬШАЯ в мире сферическая взрывная камера.
Участников будет ждать автобус. Он отправится в 9:20 18 октября с парковки у общежития № 8. Он же отвезет студентов обратно после экскурсии. Дорога от МФТИ до ОИВТ РАН занимает всего 15 минут.
Продолжительность экскурсии составит примерно 4 часа, в зависимости от от того, насколько подробно студентам захочется познакомиться с лабораториями ОИВТ РАН.
Экскурсия проводится в рамках мастер-классов «Горизонты физики», на которых студенты узнают о науке, которой занимаются базовые организации Физтеха, и знакомятся с учеными.
Чтобы участвовать в экскурсии, нужно заполнить анкету на сайте «Горизонтов физики», а также отправить ФИО, почту и телефон для связи заместителю заведующего кафедрой физики высоких плотностей энергии Ксении Георгиевне Косс: Xeniya.Koss@gmail.com.
Присоединяйтесь к Телеграм-каналу кафедры физики высоких плотностей энергии, в нем сотрудники рассказывают об исследованиях ОИВТ РАН и анонсируют мероприятия, интересные студентам.
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