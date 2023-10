Физтехов приглашают на большую экскурсию в ОИВТ РАН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

18 октября состоится большая экскурсия в Объединенный институт высоких температур РАН — базовую организацию кафедры физики высоких плотностей энергии МФТИ. Приглашаются студенты бакалавриата всех Физтех-школ.

В программе:

материалы с рекордно высокой температурой плавления,

плазменные актуаторы для задач управления перспективными летательными аппаратами,

технологии замкнутого ядерного цикла,

теплоносители нового поколения для термоядерных реакторов,

плазменные кристаллы,

САМАЯ БОЛЬШАЯ в мире сферическая взрывная камера.

Участников будет ждать автобус. Он отправится в 9:20 18 октября с парковки у общежития № 8. Он же отвезет студентов обратно после экскурсии. Дорога от МФТИ до ОИВТ РАН занимает всего 15 минут.

Продолжительность экскурсии составит примерно 4 часа, в зависимости от от того, насколько подробно студентам захочется познакомиться с лабораториями ОИВТ РАН.

Экскурсия проводится в рамках мастер-классов «Горизонты физики», на которых студенты узнают о науке, которой занимаются базовые организации Физтеха, и знакомятся с учеными.

Чтобы участвовать в экскурсии, нужно заполнить анкету на сайте «Горизонтов физики», а также отправить ФИО, почту и телефон для связи заместителю заведующего кафедрой физики высоких плотностей энергии Ксении Георгиевне Косс: Xeniya.Koss@gmail.com.

Присоединяйтесь к Телеграм-каналу кафедры физики высоких плотностей энергии, в нем сотрудники рассказывают об исследованиях ОИВТ РАН и анонсируют мероприятия, интересные студентам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI