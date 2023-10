Улицу Кульнева в Дорогомилове реконструируют

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Одобрен проект реконструкции улицы Кульнева в районе Дорогомилово. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Проектными решениями предусматривается реконструкция улицы Кульнева как магистральной улицы районного значения. В дополнение к этому будут устроены парковочные площадки и въезды на территории жилых кварталов», — рассказал Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что участок, на котором пройдут работы, протянется от улицы 1812 года до Кутузовского проспекта.

Как уточнила Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы, в рамках проекта запланирована реконструкция съезда с Третьего транспортного кольца в боковой проезд Кутузовского проспекта при движении в сторону улицы Кульнева. При этом существующий участок проезжей части будет расширен.

«Дополнительно установят два светофора и сформируют систему автоматизированного управления дорожным движением в рамках развития интеллектуальной транспортной системы», — отметила она.

Светофоры оснастят IP-видеокамерами и дорожным контроллером, инженерные коммуникации частично переустроят. Кроме того, для обеспечения безопасности пешеходов во время проведения работ предусмотрено устройство деревянных настилов, установка дорожных знаков и нанесение временной разметки.

