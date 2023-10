Удобство и экономия времени: сотрудники постов записи помогли пациентам центров амбулаторной онкопомощи уже более 400 тысяч раз

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во всех центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Москвы работают посты, администраторы которых подбирают оптимальное время записи на исследования для выполнения полного комплекса назначенных врачом анализов за минимальное число визитов. Сотрудники помогли пациентам уже более 400 тысяч раз. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Появление нового сервиса избавило врачей от решения административных вопросов и позволило сэкономить почти 25 тысяч часов на приеме. Это время они могут уделить пациентам. Удобство сервиса оценили и москвичи, которые теперь выстраивают комфортный график посещения медучреждений и проходят все процедуры в кратчайшие сроки.

«Мы продолжаем совершенствовать систему оказания онкологической помощи в столице. Организовав в центрах амбулаторной онкопомощи посты записи, мы выстроили более комфортный процесс взаимодействия горожан с медучреждениями. Новый сервис стал востребованным у пациентов: за время действия проекта москвичи воспользовались им уже свыше 400 тысяч раз. Сотрудники постов записи помогают человеку подобрать максимально удобное время и запланировать несколько медицинских процедур на один день. Кроме того, сервис позволил врачам избавиться от решения административных задач и сосредоточиться на медицинских вопросах. Если учитывать среднее время, которое тратится на запись, то есть порядка 3,5 минуты, получается, что врачи ЦАОП сэкономили во время приемов в общей сложности почти 25 тысяч часов. Это время они смогли посвятить диагностике и лечению пациентов», — рассказала Анастасия Ракова.

С помощью сервиса пациенты могут одновременно записаться на инструментальные и лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации.

Проект по организации постов записи в центрах амбулаторной онкологической помощи начался в Москве летом 2022 года. Первые два поста в пилотном режиме заработали в ЦАОП при Боткинской больнице и городской клинической онкологической больнице № 1. Новый сервис вызвал хорошие отклики у пациентов и врачей, поэтому с января 2023 года он доступен во всех центрах амбулаторной онкологической помощи города.

Более трех лет назад Москва перешла на новый стандарт оказания онкопомощи. На базе многопрофильных медучреждений были созданы якорные онкологические центры. В структуру каждого из них вошли стационар, центр амбулаторной онкологической помощи и патоморфологическая лаборатория. Такое сосредоточение технологических и кадровых ресурсов позволило проводить полный цикл лечебно-диагностических манипуляций. Теперь пациент может получить в одном месте всю необходимую медицинскую помощь: пройти диагностику, хирургическое лечение, специализированную терапию и диспансерное наблюдение.

Оказание помощи онкологическим больным — первое направление в московском здравоохранении, где начал внедряться ценностно ориентированный подход, когда в центре внимания — комфорт пациента и результаты, достигнутые в ходе лечения. Поэтому в Москве были разработаны клиентские пути — четкие алгоритмы оказания медицинской помощи, где прописаны необходимые исследования и сроки их выполнения, перечень специалистов, периодичность осмотров и многое другое. Благодаря этому лечебно-диагностический процесс становится для пациента максимально прозрачным и понятным.

Посты записи организованы во всех столичных центрах амбулаторной онкопомощи

