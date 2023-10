С начала проекта павильоны «Здоровая Москва» посетили 1,35 млн человек — Мэр

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом сезоне обследования в павильонах «Здоровая Москва» прошли более 288 тысяч человек. А за все время работы проекта с 2019 года в нем поучаствовали более 1,35 миллиона жителей столицы. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Павильоны в парках были открыты с середины мая до 1 октября. Проверить там здоровье мог любой желающий москвич.

«В этом сезоне “Здоровой Москвы” наиболее активными были горожане от 40 лет и старше — хорошая тенденция, так как именно с этого возраста увеличивается риск развития ряда хронических заболеваний. В целом же более 61 процента посетителей павильонов стали жители трудоспособного возраста», — отметил Сергей Собянин.

Программу обследования в павильонах подбирали, учитывая пол, возраст, семейный анамнез пациентов, наличие вредных привычек и другие аспекты. За сезон врачи провели более четырех миллионов различных манипуляций, в том числе 1,2 миллиона лабораторных исследований и анализов. Все результаты пациенты могут найти электронной медицинской карте.

За 4,5 месяца работы медики выявили почти 720 тысяч факторов риска развития хронических заболеваний. Наиболее частыми стали сердечно-сосудистые и эндокринологические заболевания, а также нарушения дыхательной системы. «Своевременная диагностика и корректировка образа жизни поможет избежать негативных последствий», — добавил Мэр Москвы.

При обнаружении отклонений пациентам назначались дополнительные исследования. Часть из них можно было пройти прямо в парке, а часть — в медучреждениях. Тех, у кого не выявлено отклонений, приглашают проверить здоровье в следующем году.

Горожанам, которые не успели посетить павильоны «Здоровая Москва», Сергей Собянин рекомендовал пройти диспансеризацию в поликлиниках. На нее можно записаться онлайн на портале mos.ru, на сайте emias.info или в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

