Стартовала Спартакиада Первокурсников НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Прошли первые два вида Спартакиады Первокурсников — перетягивание каната и мини-футбол, а всего их будет семь. На днях закончатся соревнования по легкоатлетическому кроссу, в ноябре пройдет первенство по плаванию, а весной — силовое многоборье, лыжные гонки и легкая атлетика.

Перетягивание каната, как и последние несколько лет, уверенно выиграли учащиеся Высшего колледжа информатики: Владимир Александров, Юрий Горбунов-Лебедев, Иван Хританков, Федор Смоловый, Денис Потыковский и Александр Прокудин.

На втором месте — Геолого-геофизический факультет: Даниил Нарсеев, Ярослав Маслов, Илья Останин, Алексей Кулев, Александр Светличный и Олег Болдырев.

Третье место заняла команда СУНЦ НГУ: Роман Десяткин, Артем Бубенчиков, Егор Десятков, Матвей Шастин, Виталий Федорков и Арсений Колпаков.

4 место — ФИТ.

5 место — ИИР.

6 место — ФФ.

Приз зрительских симпатий завоевала сборная ГГФ.

По итогам мини-футбола лидировала команда Факультета информационных технологий: Глеб Эстраих, Артемий Мурашев, Иван Перепечаев, Максим Ермолаев, Фёдор Брыкин, Ярослав Шинкоренко, Денис Гридин и Михаил Коротков. Они выиграли финальную игру со счетом 4:2 у сборной Экономического факультета в составе: Дмитрий Харин, Ярослав Пешков, Владимир Новиков, Михаил Васькин, Егор Власов, Амат Толкочоков, Александр Тимофеев и Александр Высоцкий.

Матч за 3 место закончился победой СУНЦ НГУ над ГГФ, счет 3:2. За команду играли: Владимир Калайчиди, Максим Ручьев, Михаил Овсянников, Эдуард Мытарев, Никита Родькин, Константин Лафуткин, Тимур Кравченко и Денис Красюк.

Также были отмечены:

Лучший игрок — Михаил Коротков (ФИТ).

Лучший защитник — Тимур Кравченко (СУНЦ НГУ).

Лучший нападающий — Максим Ермолаев (ФИТ).

Лучший вратарь — Александр Светличный (ГГФ).

Поздравляем победителей и призёров всех соревнований и лучших игроков турнира, желаем дальнейших успехов в учебе и спорте!

Результаты соревнований можно найти на странице: https://vk.com/sport_nsu

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI