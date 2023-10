СПбГАСУ открыл ТИМ-классы в школах Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

В апреле в рамках VI Международной научно-практической конференции «BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры» СПбГАСУ подписал соглашения о сотрудничестве с компанией Renga Software (совместное предприятие компаний АСКОН и 1С) и средними общеобразовательными школами № 347 и № 334 Невского района, № 100 Калининского района, № 255 Адмиралтейского района, лицеем № 64 Приморского района Санкт-Петербурга о совместной реализации программ предпрофессионального образования в технологических (инженерных) классах по изучению технологий информационного моделирования («ТИМ-классы»).

Цель проекта – создание условий для подготовки высокомотивированных обучающихся через знакомство школьников восьмого-одиннадцатого классов с информационном моделированием в строительстве и архитектуре. В процессе обучения в ТИМ-классах они освоят:

базовые навыки работы с чертежами;

основы архитектурно-строительных конструкций и инженерных систем зданий;

информационное моделирование зданий в программе Renga.

В сентябре в школах прошли организационные собрания и первые занятия с участием декана факультета инженерной экологии и городского хозяйства СПбГАСУ Инны Сухановой, директора лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве СПбГАСУ Дениса Нижегородцева и руководителя образовательной программы АСКОН Ольги Чернядьевой.

С учётом пожеланий школ, участвующих в проекте, принято решение об индивидуальном подходе к планированию учебного расписания. Например, в лицее № 64 занятия будут проводиться в форме летнего интенсива.

Занятия в школах проводят преподаватели университета с кафедр архитектурно-строительных конструкций, информатики, металлических и деревянных конструкций, теплогазоснабжения и вентиляции.

Алёна Ведерникова, старший преподаватель кафедры архитектурно-строительных конструкций, ведёт занятия в школах № 347 и № 334. «В первую очередь, польза таких классов – в ранней профориентации школьников. Через несколько лет им предстоит выбирать профессию, а это довольно сложно, когда нет представления о том, чем занимается специалист той или иной области. ТИМ-классы – это хорошее начало, чтобы понять своё отношение к инженерному делу, причём в широком смысле: многие инженерные профессии – это работа за компьютером с 3D-моделями. В результате в строительные и технические вузы абитуриенты придут осознано, уже имея представление о будущей профессии», – отмечает она.

Ольга Ушакова, мама ученика восьмого класса школы № 347, говорит: «Рада, что в нашей школе обеспечивается преемственность образовательных программ школы, вуза и отраслевой компании. Большое спасибо руководству СПбГАСУ, АСКОН и родной школе за замечательную возможность для наших детей получить предпрофессиональные знания и умения, выбрать будущую профессию, ещё обучаясь в школе».

