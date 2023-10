Собянин: Экономика Москвы успешно адаптировалась к ограничениям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Экономика Москвы успешно адаптировалась к введенным против России ограничениям и вернулась к устойчивому развитию. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Мы наблюдаем рост деловой активности во всех основных отраслях экономики, включая производственный и потребительский секторы. Исходя из этого, утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2024–2026 годы», — сообщил Мэр Москвы.

Прогноз социально-экономического развития столицы на 2024–2026 годы отражает комплексную оценку основных факторов и показателей работы города в контексте складывающихся внутренних и внешних условий.

В 2022–2023 годах экономика Москвы успешно адаптировалась к введенным против России санкционным ограничениям и вернулась на траекторию устойчивого развития.

В 2023 году рост деловой активности отмечают во всех основных отраслях городской экономики, включая производственный сектор, куда входит, например, обрабатывающая промышленность и строительство, и потребительский, представленный в том числе торговлей и сферой услуг.

С 2018 по 2022 год московские предприятия обрабатывающей промышленности увеличили объемы производства более чем в два раза. По итогам 2023-го ожидается рост в этой сфере на 13 процентов. В 2024-2026-м прогнозируется увеличение выпуска на 6,5–7,5 процента ежегодно. Основные источники роста производства — увеличение спроса внутри страны, импортозамещение и переориентация экспорта на рынки дружественных стран.

Существенную поддержку экономическому росту также оказывает высокая инвестиционная активность. По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал увеличится на 7,5 процента и достигнет 6,9 триллиона рублей. В 2024-2026-м ожидается прирост на 4,8–6,2 процента ежегодно.

Отраслевая структура инвестиций остается диверсифицированной. На развитие транспортной инфраструктуры, жилищного и социально-культурного строительства идет значительный объем бюджетных средств. Наряду с этим существенное количество частных инвестиций направят на рост информационных технологий и связи, обрабатывающей промышленности, научной и технической деятельности, а также других отраслей экономики, создающих высококвалифицированные рабочие места.

Серьезными драйверами развития экономики традиционно будут оставаться розничная торговля и сфера услуг. По итогам 2023-го оборот розничной торговли и объем платных услуг увеличится на 5,5 и на 10,6 процента к предыдущему году. В 2024–2026 годах планируется их рост на 2,7–3 и 4,3 процента соответственно. Ключевыми факторами положительной динамики будут снижение инфляции и рост реальных доходов населения.

С учетом текущей динамики в основных отраслях экономики рост валового регионального продукта (ВРП) Москвы по итогам 2023-го составит не менее трех процентов. Ожидаемый годовой рост ВРП столицы в 2024–2026 годах — 2,5–3 процента.

Благодаря сохранению высокой деловой активности уровень официально зарегистрированной безработицы будет оставаться на историческом минимуме — 0,3 процента.

Ожидается, что инфляция по итогам 2023-го составит 6,5 процента. В 2024-2026-м темпы роста цен снизятся до 3,8–4,3 процента в год.

