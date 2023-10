Собянин рассказал о новых направлениях учебы в «Московской технической школе»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году число курсов «Московской технической школы» («МТШ») выросло более чем в два раза. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Для сотрудников промышленных предприятий предусмотрено 123 программы повышения квалификации. Открыто семь направлений, среди которых «Искусственный интеллект», «Промышленный дизайн», «Технологии связи», «Беспилотный транспорт», а также два специальных — «Охрана труда» и «Бережливое производство».

«Мы запустили этот проект два года назад, чтобы повысить квалификацию сотрудников инновационных предприятий. В конце сентября заработала образовательная платформа, на которой есть видеокурсы и возможность записываться на обучение», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

У «МТШ» 100 партнеров, в числе которых Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский политехнический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

За время работы проекта подготовили около 1400 инженеров. Обучение могут пройти все специалисты промышленных предприятий Москвы, город компенсирует до 95 процентов стоимости курсов.

Чтобы стать участником программы, предприятию необходимо оформить заявку на сайте «МТШ» или на инвестпортале Москвы.

