Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Завершились работы по строительству транспортной развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД).

«Сдаем сегодня сложный, важный объект — развязку на Московском скоростном диаметре, которая соединяет несколько важных улиц: Люблинскую, Краснодарскую, Ставропольскую. Таким образом улучшается транспортная доступность пяти районов Юго-Восточного административного округа. В дальнейшем дорога будет проложена до Третьего транспортного кольца, пройдет мимо Южного порта. Это территория строительства нового делового центра и жилых районов», — сказал Сергей Собянин, открывая движение по новой транспортной развязке.

Новая транспортная развязка

Строительство транспортной развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления МСД началось в декабре 2020-го и завершилось в октябре 2023 года.

«На месяц раньше срока открыли новую развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД. На развязке построили и реконструировали четыре километра дорог, включая эстакаду основного хода через железнодорожные пути МЦД-2 и четыре эстакады-съезда. Развязка напрямую связывает южное направление МСД с улицами Люблинской, Ставропольской, Краснодарской. Это снизит нагрузку на Волгоградский проспект, Краснодонскую улицу и Волжский бульвар. Улучшится транспортная доступность районов Печатники, Люблино, Кузьминки, Текстильщики и Марьино, в которых живут свыше 780 тысяч человек», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Специалисты провели реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети. В порядок привели более 1,3 километра дорог, включая Шоссейную, Курскую, Кубанскую, Краснодарскую и Ставропольскую улицы, а также участок Проектируемого проезда № 1797 от Краснодарской до Ставропольской улицы.

Чтобы шум от машин не мешал жителям близлежащих кварталов, в том числе микрорайона Б в Люблине, вдоль дублера Люблинской улицы установили защитные экраны протяженностью два километра.

В рамках благоустройства прилегающей территории обустроили 9,5 гектара газонов и высадили около 3,4 тысячи деревьев и кустарников.

Также в ходе работ переустроили 78 километров инженерных коммуникаций.

Создание альтернативного маршрута между районами сократит перепробег автотранспорта до семи километров. По данным аналитиков Центра организации дорожного движения, станет свободнее Люблинская улица (до 11 процентов) и Волгоградский проспект (до четырех процентов).

В утренний час пик москвичи смогут быстрее проезжать участки Люблинской улицы от Ставропольской улицы до Волгоградского проспекта (экономия времени до 18 процентов), от Волгоградского проспекта до Краснодарской улицы (до 15 процентов), а также участок Волгоградского проспекта от Волжского бульвара до МСД (до 10 процентов).

Кроме того, сейчас завершается проектирование дороги длиной свыше трех километров, которая соединит новую развязку с Третьим транспортным кольцом. Всего построят 13,3 километра дорог, в том числе две эстакады протяженностью 704 метра, три путепровода длиной 898 метров и четыре надземных пешеходных перехода: в районе проектируемой станции метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии, рядом с домом 2 а на улице Гурьянова и домами 37 а и 3, строением 2 на Южнопортовой улице. Завершить строительство дороги планируют в 2026 году.

Новые дороги Москвы

С 2011 по 2023 год в столице построили 1351 километр дорог, что составляет около 25 процентов от существующей улично-дорожной сети. В городе появились 424 новых тоннеля, эстакады и моста — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 60 процентов. Также оборудовали 296 внеуличных пешеходных переходов.

В планах на 2024–2025 годы — строительство 127 километров дорог, 35 искусственных сооружений и 29 пешеходных переходов.

