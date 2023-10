Сергей Собянин: За месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Source: MIL-OSI Russian Language News

За месяц работы четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили по нему 6,3 миллиона поездок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Диаметр стал самой протяженной линией наземного метро в столичном регионе, связав Апрелевку, Внуково и Железнодорожный. Его длина — 86 километров. Ежедневно МЦД-4 пользуются 230 тысяч пассажиров», — отметил Мэр Москвы.

Станции с наибольшим приростом пассажиропотока — Железнодорожная, Нижегородская, Аминьевская, Апрелевка и Минская.

Сейчас на диаметре 36 станций, в будущем появится еще две — Беговая и Рижская. МЦД-4 соединил Ленинградский, Казанский, Ярославский, Курский, Савеловский и Белорусский вокзалы, позже к ним присоединится Рижский.

Четвертый диаметр улучшил транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья. Теперь пассажиры могут строить новые удобные маршруты, пересаживаться на метро, Московское центральное кольцо и другие диаметры, а также экономить на оплате проезда и меньше времени проводить в пути.

