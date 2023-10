Почти два миллиона пользователей и более 78 миллионов счетов: шесть лет сервису «Мои платежи»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 78 миллионов счетов оплатили жители столицы с помощью сервиса «Мои платежи» за шесть лет его работы. Москвичи могут внести плату более чем за 9,2 тысячи услуг онлайн на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Так, горожане, юридические лица и индивидуальные предприниматели оплачивают аренду городских пространств, работу учреждений столичных департаментов образования, культуры и спорта, жилищно-коммунальные услуги, парковку и автомобильные штрафы, проезд по платным участкам дорог, домашний телефон, интернет и многое другое.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, благодаря удобному функционалу сервиса его востребованность постоянно растет. В первый год работы горожане оплатили пять миллионов счетов, в 2022-м — около 20 миллионов, а с начала 2023-го — более 16,5 миллиона. Сейчас каждый пятый платеж за городские услуги совершается именно через сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях, а количество постоянных пользователей с 216 тысяч выросло почти до двух миллионов.

«С помощью сервиса “Мои платежи” каждый житель может быстро найти и оплатить нужные счета не выходя из дома. Автоматический поиск, использование виджетов, пакетная оплата, создание шаблонов, настройка автоплатежей и выбор способов оплаты делают сервис максимально удобным и понятным. Число пользователей сервиса за шесть лет увеличилось в 10 раз. При этом мы постоянно работаем над расширением перечня услуг, которые можно оплатить, а также внедряем новые платежные инструменты. Так, в начале этого года автолюбители получили возможность пополнять счет транспондера для проезда по платным участкам дорог, а в сентябре мы реализовали оплату в сервисе “Мои платежи” через cистему быстрых платежей (СБП)», — рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в столичном Департаменте информационных технологий Владимир Новиков.

Сервис «Мои платежи» работает с 2017 года. Сейчас с его помощью жители столицы могут оплатить онлайн счета за услуги 1,8 тысячи государственных ведомств, учреждений и коммерческих компаний.

Чаще всего в сервисе оплачивают счета за услуги в сфере образования и ЖКХ. За время работы сервиса горожане заплатили по единому платежному документу 27,4 миллиона раз, 20,5 миллиона раз пополнили лицевой счет карты «Москвенок», 11,7 миллиона раз внесли плату за детский сад, школьную продленку, кружки и секции, погасили 7,5 миллиона счетов за электроэнергию и 3,7 миллиона счетов за домашний телефон. Кроме того, с помощью сервиса «Мои платежи» горожане за три года сделали более 240 тысяч пожертвований в благотворительные фонды.

Как найти и оплатить счета в сервисе «Мои платежи»

Сервис «Мои платежи» автоматически находит неоплаченные счета по реквизитам документов, если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru и в личном кабинете заполнена необходимая информация. Если указанных сведений недостаточно, можно воспользоваться виджетом «Документы и данные», добавив с его помощью информацию о платежных документах. Для удобства горожан также есть виджеты «Счет по УИН» (уникальному идентификатору начисления) и «Свидетельство ТС» (транспортного средства).

Для экономии времени в сервисе настраивается автоплатеж. Чтобы не вводить реквизиты каждый раз вручную, можно создать шаблон для удобной оплаты регулярных счетов. Кроме того, на портале mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва» доступна пакетная оплата.

Пользователи могут выбрать самый удобный для себя способ оплаты, в том числе с помощью системы быстрых платежей, которая сохраняет в личном кабинете реквизиты банковской карты и позволяет оплачивать без комиссии. Функция доступна для всех типов счетов, кроме единого платежного документа и счетов за услуги ОА «Мосэнергосбыт».

До 31 декабря 2023 года при оплате начислений через СБП в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru горожане могут получить кешбэк в размере одного процента от суммы счета. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе лояльности АО «НСПК». Кешбэк начислят автоматически на указанную пользователем карту «Мир».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

