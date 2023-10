Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Ольга Пастух (на первом плане) и школьники – участники профориентационного мероприятия

Ольга Пастух, заместитель декана строительного факультета по научной работе, доцент кафедры архитектурно-строительных конструкций, 29 сентября прочитала лекцию в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием».

Организатором акции, проводимой в Год педагога и наставника, выступает Российское общество «Знание».

Лекция «От скетча до архитектурного шедевра» состоялась в школе № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга. Ученики старших классов узнали об особенностях взаимодействия архитекторов, инженеров и других специалистов.

Ольга Пастух предложила ребятам проследить путь создания шедевра от наброска до реализованного объекта. На этом пути важен не только архитектурный замысел, но и достижения инженерной мысли, смелые конструкторские решения и современные технологические возможности строительной отрасли.

После лекции ученики получили информацию об организации образовательного процесса в СПбГАСУ. Под руководством опытных преподавателей студенты вуза разрабатывают как отдельные объекты, так и комплексные проекты реновации городской среды с учётом всех аспектов устойчивого развития.

Школьники проявили большую заинтересованность и активно задавали вопросы о поступлении в СПбГАСУ, где обучающиеся овладевают востребованными профессиями.

Руководство школы № 93 выразило надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вузом в области профессионального ориентирования.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI