На Физтехе установили памятник Александру Белякову

10 октября 2023 года в МФТИ открыли памятник Александру Белякову, Герою Советского Союза, доктору географических наук, профессору, проректору по научной и учебной работе МФТИ (1961 г.) и заведующему военной кафедрой МФТИ (1961–1969 гг.).

Инициативу сотрудников МФТИ увековечить память героя поддержало Российское военно-историческое общество, которое провело художественный конкурс на лучший проект и по его итогам выбрало макет, теперь отлитый в бронзе на площади Физтеха.

Скульптуру установили в сквере корпуса «Физтех.Арктика». В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Николай Овсиенко, глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

С приветственным словом выступил министр Валерий Фальков:

«Сегодня мы вспоминаем и отдаем дань памяти великому человеку без преувеличения: Александру Васильевичу Белякову, человеку, который являет собой истинного патриота нашей земли. Значительная часть жизни этого человека была связана с высшими учебными заведениями как военного, так и гражданского профиля, в том числе и с МФТИ. Александр Васильевич — с одной стороны, человек, добившийся очень многого на военной стезе, генерал-лейтенант, и одновременно доктор географических наук, профессор. Он искренне любил студентов и многое сделал для развития науки и технологий, был настоящим доктором и профессором. Я хочу поблагодарить тех, кто инициировал установление этого памятника. Считаю, что это очень яркий пример того, как образование, наука и воспитание соединяются, а также пример того, как надо работать с молодежью».

На церемонию открытия были приглашены студенты, преподаватели, сотрудники МФТИ и ветераны. В качестве гостей мероприятия также присутствовали члены семьи Александра Васильевича и родственники членов экипажа, совершившего вместе с Беляковым перелёт через Северный полюс протяженностью больше 9300 километров.

По словам ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, этот яркий подвиг помнят все поколения наших соотечественников:

«Для нас сегодня очень важный и значимый день. Великая история создается великими людьми, и, безусловно, Александр Васильевич Беляков — один из них. Его биография уникальна, она вобрала в себя все яркие события жизни нашей страны. Он участник четырех войн, создатель советской школы штурманов. И для нас очень важно, что он внес свой яркий, значимый вклад и в историю МФТИ, работая здесь проректором по учебной и научной работе, заведующим военной кафедрой и до последнего дня своей жизни — профессором МФТИ», — завершил Дмитрий Ливанов.

Александр Васильевич Беляков — советский летчик-штурман, который вместе с Валерием Чкаловым и Георгием Байдуковым установил рекорд самого длительного непрерывного полета в 1936 году. В рядах Русской императорской армии он сражался на фронтах Первой мировой войны, под руководством Чапаева воевал во время Гражданской войны против войск Колчака, участвовал в советско-финской войне, готовил штурманский состав во время Великой Отечественной.

После окончания службы Беляков был начальником штурманского факультета Военно-воздушной академии (Монино), публиковал научные работы по аэронавигации, учебники для высших учебных авиационных заведений. После выхода в отставку с военной службы в 1961 году он стал профессором военной кафедры МФТИ, где остался преподавать до самой смерти.

