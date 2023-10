На Страстном бульваре открылась выставка «Московская промышленность глазами детей»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 100 рисунков подготовили дети сотрудников столичных фабрик и заводов для фотовыставки, которая открылась на Страстном бульваре в рамках месяца московской промышленности. Познакомиться с работами можно будет до 31 октября. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказал о мероприятиях, приуроченных ко Дню московской промышленности, которые пройдут в городе в течение месяца. Праздник учредили в 2017 году для поддержки столичных производителей и отмечают 7 октября, поскольку в этот день в 2015 году был принят закон «О промышленной политике города Москвы».

«Столичная промышленность продолжает активно развиваться, модернизируются старые и появляются новые высокотехнологичные, компактные, чистые производства. На предприятиях устанавливают роботизированные системы, которые заменяют людей на опасных и сложных участках, применяют искусственный интеллект для ускорения и улучшения производственных процессов. Этим фотопроектом мы решили показать, как современную столичную промышленность видят дети, чьи родители работают на фабриках и заводах города. В выставке приняли участие свыше 20 московских промпредприятий, дети разных возрастов подготовили более 100 рисунков и показали, какой разнообразной может быть индустриальная Москва», — сказал Владислав Овчинский.

На рисунках изображены полеты в космос, встречи с пришельцами, роботы и котята в качестве сотрудников, яркие здания необычной формы и различные сюжеты, связанные с действующими промпредприятиям города.

В число предприятий-участников вошли производители вентиляционного оборудования, кабельной продукции, тормозных систем, аккумуляторов, а также предприятия легкой промышленности, машиностроительной отрасли и многие другие.

Фотовыставки, посвященные работе столичных предприятий, проводятся в рамках проекта «Открой#Моспром» с 2019 года. За это время было организовано более 30 таких экспозиций.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI