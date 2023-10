Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Капитальный ремонт пешеходного моста имени 1905 года, или Горбатого, в Пресненском районе продолжается. На данном этапе завершаются работы по замене более чем 1,3 тысячи квадратных метров гидроизоляции. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Ранее рабочие демонтировали покрытие мостового перехода и убрали подстилающие слои из песка и пескобетона, которые были уложены поверх гидроизоляции. Кроме того, специалисты отремонтировали основание пролетной части моста и подготовили полотно к обновлению гидроизоляции и защитного слоя. После этого они уложат подстилающий слой и брусчатку.

Параллельно специалисты восстанавливают белокаменную облицовку стен и свода арки, меняют деревянные ограждения и реставрируют металлические фонари. Рабочие уже обновили бетонное основание и белокаменные отбойники, установили необходимые для прокладки сети освещения элементы и демонтированные ранее гранитные ступени.

Необходимость капремонта моста имени 1905 года была вызвана частичным разрушением исторической белокаменной облицовки, утратой гранитной брусчатки, обветшанием деревянных элементов ограждения и дефектами декоративных фонарей. Для разработки проекта специалисты изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности сооружения. Разрешение на проведение капитального ремонта было выдано после согласования с Департаментом культурного наследия, который контролирует ход работ.

Мост имени 1905 года, известный как Горбатый мост, — объект культурного наследия федерального значения. Он был построен в середине XVIII века на плотине Среднего Пресненского пруда и пересекал ныне не существующий проток старого русла реки Пресни. Длина моста составляет почти 70 метров, а ширина — 23 метра. Сооружение реставрировали в 1980 году, однако с тех пор оно больше ни разу капитально не ремонтировалось.

Архитектурные объекты культурного наследия, обладающие историко-архитектурной и художественной ценностью, требуют постоянного ухода и своевременного ремонта ради сохранности исторического облика. Их капитально ремонтируют гораздо чаще, чем современные сооружения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI