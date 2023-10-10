Начался капремонт 1-го Бауманского моста на востоке Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту 1-го Бауманского моста на востоке столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим автодорожный мост “Бауманский 1-й” через Серебряно-Виноградный пруд, расположенный на территории музея-усадьбы “Измайлово”. С момента постройки в 1964 году он ни разу капитально не ремонтировался», — рассказал Петр Бирюков.

На время работ движение транспорта по мосту полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос.

Специалисты отремонтируют мостовое полотно, сборные балки пролетного строения, а также заменят деформационные швы и обновят ограждение. На мосту уложат новое асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку. Работы планируется завершить в четвертом квартале 2023 года.

За последние 12 лет все мостовые сооружения в столице отремонтировали. Это позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

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