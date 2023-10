МЭР и ГУУ представили совместный рейтинг: в регионах наблюдается положительная динамика по поддержке некоммерческого сектора и соцпредпринимательства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Первые итоги совместного исследования Министерства экономического развития (МЭР) и Государственного университета управления (ГУУ) «Социальное предпринимательство – оценка текущего состояния и образ будущего», а также ежегодный рейтинг субъектов, оказавших наибольшую поддержу социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) и социальным предпринимателям в 2022 году были представлены 9 октября 2023 года в пресс-центре МИЦ «Известия».

В пресс-конференции приняли участие заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, ректор Государственного университета управления Владимир Строев, вице-президент Высшей школы экономики Лев Якобсон, а также руководители органов власти субъектов РФ.

Как отметила Татьяна Илюшникова, ведение рейтинга субъектов на федеральном уровне помогает отслеживать динамику развития негосударственного сектора в отраслях социальной сферы, а также стимулировать регионы к реализации мер по поддержке некоммерческого сектора и социального предпринимательства. Победителем рейтинга регионов России, оказавших наибольшую поддержу СОНКО и социальным предпринимателям в 2022 году, стала Республика Башкортостан. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ, а третье – Ямало-Ненецкий автономный округ. Заместитель министра констатировала, что рейтинг за 2022 год показал рост количества НКО, реализующих социальный заказ, а именно, в части социального обслуживания населения, медицинской помощи и оказания услуг по дошкольному образованию.

Владимир Строев, ректор Государственного университета управления, являющегося оператором Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес», в свою очередь, анонсировал первые итоги совместного исследования Министерства экономического развития и ГУУ «Социальное предпринимательство – оценка текущего состояния и образ будущего». Исследование показывает, что помощь социальному предпринимательству оказывается в основном государственными органами (91,9%). Свыше 62% опрошенных социальных предпринимателей считают, что необходима единая площадка для знакомства и выстраивания партнёрских связей для их сообщества. Приблизительно столько же признают нехватку специализированных знаний и навыков, необходимых для ведения своего бизнеса. При этом лишь 3% осведомлены о внедрении в российских вузах образовательного модуля «Обучение служением», который начал функционировать в том числе и в ГУУ.

«Совместно с Минэкономразвития Государственный университет управления также сделал опрос по оценке текущего состояния социального предпринимательства и его будущем, который показал, что социальные предприятия в качестве своей основной миссии видят не получение прибыли, а повышение уровня и качества жизни населения, повышение социальной миссии, инициирование социальных изменений и формирование устойчивого поступательного развития экономического сектора страны», — сказал Строев.

Подводя итоги, Владимир Строев сказал: «Учитывая то, что значительная часть опрошенных бизнесменов готова к постоянному или проектному сотрудничеству с вузами, имеет смысл оказать усиленную информационную поддержку университетам, реализующим у себя модуль «Обучение служением». Также представляется очевидным стимулирование социального предпринимательства через реализацию проекта «Мой добрый бизнес», который имеет потенциал для расширения своих функций до коммуникационной платформы сообщества социальных предпринимателей».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI