Москвичи стали в два раза чаще согласовывать перепланировку квартир онлайн

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москвичи — собственники недвижимости в два раза активнее стали согласовывать перепланировку помещений после перевода государственной услуги в электронный вид. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. За три года поступило почти 113 тысяч таких заявлений, что в два раза превышает аналогичный предыдущий трехлетний показатель. Кроме того, отмечается рост обращений от собственников недвижимости, которые решили узаконить самовольную перепланировку. Так, за три года поступило более 28 тысяч таких заявлений, что выше предыдущего показателя почти на 70 процентов», — рассказал Петр Бирюков.

В основном горожане обращаются за согласованием планируемых работ: такие заявления составляют почти половину от общего числа. Наиболее распространенными работами по переустройству и перепланировке, которые выполняют жители, являются демонтаж и устройство ненесущих перегородок, совмещенного или раздельного санузла, перестановка плит, раковин, унитазов и ванн.

Росту популярности услуги способствовало существенное упрощение процедуры согласования и снижение административных барьеров. Подать заявление и направить документы можно в любое время на mos.ru. Здесь доступны данные о регистрации, сроках оказания этой услуги и принятом решении. Подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции.

Петр Бирюков также напомнил, что до 31 декабря 2023 года в Москве действует мораторий на административные штрафы при легализации самовольно сделанной перепланировки, а также сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания.

Как пояснили в столичном Департаменте информационных технологий, на портале mos.ru жителям и юридическим лицам доступны четыре услуги по согласованию перепланировки помещений, предоставляемые Мосжилинспекцией. Для того чтобы воспользоваться ими, горожанам необходимо иметь стандартную учетную запись на mos.ru, а предпринимателям — кабинет организации.

Подать заявление и направить документы онлайн можно, выбрав в разделе каталога услуг «Жилье, недвижимость, земля» категорию «Перепланировка».

Информация о статусе предоставления услуги, а также документы, подтверждающие согласование перепланировки помещений, поступят в личный кабинет пользователя или кабинет организации.

Подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить в разделе «Инструкции» на портале mos.ru, а также на сайте Мосжилинспекции в разделе «Вопросы-ответы».

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».

