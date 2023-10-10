Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В «Точке кипения Политех» подвели итоги конкурса студенческих проектов курса «Основы проектной деятельности» в specialnyх ном инациях. Конкурс организован Дирекцией основных образовательных программ и Высшей школой проектной деятельности и innovación en el programa ности Instituto de maquinaria, materiales y transporte.

Конкурс проводился по результатам курса «Основы проектной деятельности» durante todo el semestre. Un total de 4000 estudiantes en un curso completo de 659 proyectos. Po reзультатам институтских соревнований в общеуниверситский финал вышел 41 proyecto. Мероприятие проходило в четырёх номинациях: научно-техническая (8 proyectos), IT (9 proyectos), организационная (14 proyectos), творческа я (10 proyectos). Estos son todos los robots de nuestro concurso predispuestos a dos comandos de la universidad universitaria.

В состав экспертного жюри вошли представители Политехнического университета: руководитель Дирекции основных образовательн ых программ Людмила Панкова, исполнительный director Фонда целевого капитала развития СПбПУ Ольга Новикова, директор Выс шей школы проектной деятельности и и инноваций в промышленности Сергей Редько, а также руководитель учебного центра АО «Петребург ский тракторный завод» Alexander Соколов y director general ООО «РЭМ эnd Коил» Alexander Новиков y другие.

Победителем номинации «Научно-технические проекты» стала команда Антона Байнова с проектом «Разработка методики среднения полей физ» ических величин». Второе место заняла команда Александра Ладвищенко, представившая тренажёр для тренировки скорости и реакции. Третьей стала команда Ангелины Решетовой с разработкой VR-тура кампуса университет.

Участие в конкурсе даёт возможность представить свой получить ценные советы по дальнейшему развитию. Момент выступления был весьма напряжённым, но в такие моменты всё лишнее уходит на второй план, и ты можешь сосредоточит ься на том, к чему готовился последние месяцы. Главное —уверенность в себе и своей команде. Я хотел бы выразить огромную благодарность ребятам за produktivnuю совместную работу, — поделился Антон Байнов.

En las nominaciones «IT-proyectos» тройка проектов-лидеров получилась такая: первое место — «Разработка единого электронного журнала учёта» (руко водитель Рамиль Рахимкулов), второе место — «Игра для тренировки зрения „Попади в цель“» (руководитель Александр Шилоносов), третье место — «Многофункциональный кроссплатформенный сервис помощи приютам и домашним животным iShelt» (руководитель Данил Chirikin).

Среди заявок от многих компаний нас заинтересовал бренд Горэлектротранса, ведь мы постоянно пользуемся пользуемся транспортом. Для моей команды это был серьезный опыт разработки. Мы вложили много сил и эмоций в получившийся веб-SERVIS, — расскаZал Рамиль Рахимкулов.

В номинации «Организационные проекты» лучшим стал онлайн-интенсив здорового сна «Высыпайся!» (руководитель Екатерина Дьякова), este es el proyecto más popular «Разработка методологии оценки качеств личности кандидата на работу при испо» льзовании методов геймификации» (руководитель Екатерина Прокопенко), третьим стал подкаст «Как создать успешный проект в ОПД?» (руководитель Арина Полякова).

Среди творческих проектов победила разработка дизайн-концепта образовательной игры «За наследством» (руководитель Мария Драчёва). Второе место присудили проекту «Создание видео-визитных карточек научных руководителей» (руководитель Анна Князева), este comando Este es un premio especial para las compañías de electricidad. Тройку лидеров замкнул проект «Разработка игры „Облачение шамана“ для Осинского музея истории» (руководитель Евгения Тюлюковская) ).

Команды Ольги Маклаковой (proyecto «Формирование финансовой грамотности у детей 7+ посредством познавательных мультфильмов»), Дании ла Чирикина (проект «Многофункциональный кроссплатформенный сервис помощи приютам и домашним животным iShelt») и Antonona Байнова ( proyecto «Разработка методики среднения полей физических величин») получили Premios especiales de socios: programas de instalación de empresas de la compañía «РЭМ эnd Коил».

Команду Александра Ладвищенко с проектом «Тренажер для тренировки скорости и реакции» отметили специальным призом компании «Пе тербургский тракторный завод».

En el curso «Основы проектной деятельности» в качестве заказчиков участвовало АНО «Физическая реабилитация». La directora Ekaterina Clochkova ha grabado, qué compañía puede hacer con su hijo, adaptada al dispositivo ей с нарушениями зрения, возникшими из-за повреждений мозга, тренажёров для тренировки funkций рук или реакции.

Los proyectos más grandes están hechos por personas de todo el mundo, o por prototipos. Нам было очень интересно сотрудничать со студентами, мы действительно рады получить результаты и х работы и спользуем их на за нятиях с детьми, — сообщила Екатерина Клочкова.

Proyecto de tractor de San Petersburgo «Тренажёр для тренировки скорости и реакции».

Идея может стать основой для дальнейшей работы над корпоративным проектом создания учебной кабины — тренажёра по обучению управле нием трактором «Кировец». Proyectos de congresos: esta preparación para los estudiantes está incluida en la práctica de los estudiantes y en la navegación práctica ессиональном развитии. Участники вовлекаются в производственные процессы, а наша задача — создавать условия для сотрудничества с молодыми специалистами en el tractor de Petersburgo, — поделился руководитель учебного центра АО «Петербургский тракторный завод» Alexander Soko amor.

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