Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по сентябрь 2023 года котировочные сессии на портале поставщиков позволили столичным заказчикам сэкономить почти пять миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Котировочные сессии — это мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Благодаря таким сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики — оперативно приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

«Механизм котировочных сессий выгоден всем участникам. Поставщики могут находить надежных партнеров и расширять рынок сбыта, а заказчики — выбирать лучшие по цене и качеству предложения от добросовестных предпринимателей, экономя бюджетные средства. Только за девять месяцев этого года на портале поставщиков было опубликовано 139,2 тысячи мини-аукционов. За счет снижения начальной цены, которое составляло в среднем 14 процентов, столичные заказчики сэкономили 4,7 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают более 56 тысяч заказчиков из 40 регионов России и свыше 310 тысяч поставщиков со всей страны. Каталог продукции насчитывает более двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

«В котировочных сессиях могут участвовать не только московские предприниматели. Более трети контрактов по результатам мини-аукционов, проведенных с января по сентябрь, подписано с поставщиками из Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Саратовской, Ярославской областей и других регионов. Чтобы направлять ценовые предложения было проще и удобнее, на портале работает бот автоматических ставок. Подключая сервис, пользователь указывает сумму, до которой готов снизить цену продукции во время проведения закупки. Это позволяет участвовать сразу в нескольких мини-аукционах, не мешая другим поставщикам вносить свои ценовые предложения», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Механизм котировочных сессий продолжает развиваться. Например, в прошлом году для московских заказчиков увеличили предельный размер таких закупок. Теперь они могут приобретать через мини-аукционы товары на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги — до трех миллионов. Ранее лимит составлял 600 тысяч рублей. Благодаря нововведению заказчики могут приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию, планировать закупки в более долгосрочной перспективе. Поставщики же получают больше возможностей работать напрямую с городом, обеспечить себе стабильную прибыль и спрос на продукцию.

Эффективная работа с заказчиком: на портале поставщиков обновили интерфейс личного кабинетаСэкономить время и средства: у московских заказчиков появилась возможность проведения совместных закупок на портале поставщиков

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента информационных технологий Роман Урнышев, предприниматели могут подписаться на котировочные сессии по выбранным критериям: региону, конкретным заказчикам, начальной цене, товарным единицам и другим параметрам. Их можно скорректировать в любой момент в личном кабинете, открыв разделы «Настройка подписки на закупки» и «Единый реестр закупок». После публикации подходящей закупки поставщик моментально получит уведомление. Сервис экономит время и ресурсы на мониторинг публикуемых закупок, позволяет отслеживать и прогнозировать востребованность продукции и расширять рынки сбыта.

С августа у столичных заказчиков появилась возможность проводить совместные котировочные сессии. Это означает, что несколько учреждений могут объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и организовывать более крупные закупки, привлекая еще больше поставщиков и повышая конкуренцию среди них. Предприниматели при этом смогут увеличить продажи, получая сразу большие заказы.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков помогает бизнесу реализовать товары, работы и услуги. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. Более 90 процентов поставщиков, работающих на платформе, — представители малого и среднего бизнеса.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI