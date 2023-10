За пять лет город выделил более 730 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

За последние пять лет город выделил инвесторам без проведения торгов 734 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). На участках возвели или еще строят офисные и торговые центры, спортивные комплексы, образовательные объекты и производственные предприятия.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала 2023 года только под производства город выделил инвесторам более 40 гектаров земли. В результате в рамках МаИП будут построены промышленный технопарк и восемь предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции.

«С 2018 года для реализации масштабных инвестиционных проектов город предоставил застройщикам и инвесторам в аренду без проведения торгов 734 гектара земли. За это время с представителями бизнеса заключили 430 договоров. В результате в столице появляются предприятия, образовательные учреждения, торговые и офисные центры на той территории, где они наиболее востребованы. Такая мера поддержки бизнеса позволяет создавать рабочие места, в том числе в удаленных районах города», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Особый статус МаИП для своих проектов могут получить инвесторы, которые планируют строительство важных для города объектов. Предпочтение отдают инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, детским садам, школам и медучреждениям. Для возведения таких объектов Москва выделяет земельные участки в аренду без торгов.

С марта 2022-го в качестве антикризисной меры поддержки компаниям, которые планируют расширять существующие производства или возводить новые, выделяют землю по ставке один рубль в год.

«С 2022-го город заключил с 20 инвесторами соглашения о выделении земли на льготных условиях по ставке один рубль в год. Общая площадь участков составила около 70 гектаров. Все договоры заключены на пять лет, в течение которых предприниматели смогут сэкономить на аренде почти 550 миллионов рублей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Такой инструмент позволяет компаниям быстрее наладить выпуск важной для города продукции и создавать рабочие места. Новые предприятия появятся в разных административных округах Москвы.

«Благодаря такой поддержке в столице появятся производства мясных, макаронных и кондитерских изделий, заводы по выпуску архитектурного бетона, комплектующих для специальной пожарной техники и другой продукции. На этих предприятиях будет создано около 8,5 тысячи рабочих мест», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

За прошлый год с инвесторами заключили 89 договоров аренды земельных участков, а общая площадь выделенной им земли составила 168 гектаров.

Так, в 2022 году при реализации МаИП в районе Ново-Переделкино на западе столицы ввели в эксплуатацию комплекс по производству продуктов питания из мяса. Его площадь составила более 38 тысяч квадратных метров. В 2023 году началось строительство второй очереди этого мясокомбината.

В прошлом году заключили договор с инвестором для строительства предприятия по изготовлению упаковки. Оно появится на участке коммунальной зоны Пенягино в районе Митино на северо-западе Москвы. Площадь нового производства составит 25 тысяч квадратных метров. Для этих целей город выделил застройщику участок площадью почти 2,5 гектара.

На юго-востоке Москвы построят комплекс по производству пластиковых и деревянных изделий, в том числе дверей и окон. Для возведения объекта было выделено 0,32 гектара земли в районе Выхино-Жулебино. Площадь предприятия составит около 4,4 тысячи квадратных метров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

