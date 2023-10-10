За пять лет город выделил более 730 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
За последние пять лет город выделил инвесторам без проведения торгов 734 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). На участках возвели или еще строят офисные и торговые центры, спортивные комплексы, образовательные объекты и производственные предприятия.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала 2023 года только под производства город выделил инвесторам более 40 гектаров земли. В результате в рамках МаИП будут построены промышленный технопарк и восемь предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции.
«С 2018 года для реализации масштабных инвестиционных проектов город предоставил застройщикам и инвесторам в аренду без проведения торгов 734 гектара земли. За это время с представителями бизнеса заключили 430 договоров. В результате в столице появляются предприятия, образовательные учреждения, торговые и офисные центры на той территории, где они наиболее востребованы. Такая мера поддержки бизнеса позволяет создавать рабочие места, в том числе в удаленных районах города», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Особый статус МаИП для своих проектов могут получить инвесторы, которые планируют строительство важных для города объектов. Предпочтение отдают инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, детским садам, школам и медучреждениям. Для возведения таких объектов Москва выделяет земельные участки в аренду без торгов.
С марта 2022-го в качестве антикризисной меры поддержки компаниям, которые планируют расширять существующие производства или возводить новые, выделяют землю по ставке один рубль в год.
«С 2022-го город заключил с 20 инвесторами соглашения о выделении земли на льготных условиях по ставке один рубль в год. Общая площадь участков составила около 70 гектаров. Все договоры заключены на пять лет, в течение которых предприниматели смогут сэкономить на аренде почти 550 миллионов рублей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества
Такой инструмент позволяет компаниям быстрее наладить выпуск важной для города продукции и создавать рабочие места. Новые предприятия появятся в разных административных округах Москвы.
«Благодаря такой поддержке в столице появятся производства мясных, макаронных и кондитерских изделий, заводы по выпуску архитектурного бетона, комплектующих для специальной пожарной техники и другой продукции. На этих предприятиях будет создано около 8,5 тысячи рабочих мест», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
За прошлый год с инвесторами заключили 89 договоров аренды земельных участков, а общая площадь выделенной им земли составила 168 гектаров.
Так, в 2022 году при реализации МаИП в районе Ново-Переделкино на западе столицы ввели в эксплуатацию комплекс по производству продуктов питания из мяса. Его площадь составила более 38 тысяч квадратных метров. В 2023 году началось строительство второй очереди этого мясокомбината.
В прошлом году заключили договор с инвестором для строительства предприятия по изготовлению упаковки. Оно появится на участке коммунальной зоны Пенягино в районе Митино на северо-западе Москвы. Площадь нового производства составит 25 тысяч квадратных метров. Для этих целей город выделил застройщику участок площадью почти 2,5 гектара.
На юго-востоке Москвы построят комплекс по производству пластиковых и деревянных изделий, в том числе дверей и окон. Для возведения объекта было выделено 0,32 гектара земли в районе Выхино-Жулебино. Площадь предприятия составит около 4,4 тысячи квадратных метров.
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