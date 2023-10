Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве начались встречи учеников предпринимательских классов с представителями бизнеса. Регулярные бизнес-тренинги для старшеклассников стали частью нового стандарта предпрофессионального образования, введенного в этом учебном году.

«Встречи школьников с людьми из профессии необходимы, особенно если эта профессия подразумевает развитие собственного дела, руководство людьми и финансовыми потоками. Не всякий взрослый человек представляет, как создать бизнес, а ведь свободное предпринимательство — залог здоровой экономики. Благодаря бизнес-тренингам, включенным в новый стандарт предпрофессионального образования, ученики московских предпринимательских классов могут делать первые шаги в этой сфере еще на этапе учебы в школе. Чтобы помочь им в этом, мы сотрудничаем не только с представителями бизнеса, но и с ведущими экономическими вузами. Кроме того, каждый ученик предпринимательского класса пройдет обучение в столичном колледже и увидит, как устроен производственный процесс с точки зрения и руководителя, и рядового сотрудника», — сообщила Олеся Лукашук, заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки.

Партнером предпринимательских классов стал международный бизнес-клуб «Атланты» — сообщество предпринимателей и топ-менеджеров ведущих российских компаний. В него входят более 900 резидентов с медианным оборотом финансов около 1,5 миллиарда рублей в год. Это представители крупных банков, производственных холдингов, ИТ-компаний и других организаций.

Взаимодействие предпринимательских классов с бизнес-партнерами состоит из трех основных этапов, распределенных по времени в течение учебного года. На первых встречах ученики создают идеи, в этом им помогают мотивационные тренинги по развитию креативного мышления и разбору неуспешных кейсов успешных предпринимателей. Затем старшеклассники создают полноценный проект: определяют целевую аудиторию, строят воронку продаж, финансовую модель, разрабатывают бизнес-план и схему управления рисками. На последних тренингах школьники презентуют и защищают свои проекты на питчингах. На каждом этапе дети получают подробные экспертные рекомендации по развитию собственного дела. Лучшие идеи могут получить поддержку представителей крупных российских компаний.

Первый в этом учебном году бизнес-тренинг прошел в «Технограде» на ВДНХ.

С сентября 2023 года ученики предпрофессиональных классов начали учиться по новому стандарту, который предполагает углубленное изучение профильных предметов и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий. Узнать о нем подробнее можно на сайте «Школа. Москва».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI