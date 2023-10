Город назначил оператора для реорганизации неэффективно используемой территории в Кузьминках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Реализацией проекта комплексного развития территории (КРТ) на Волгоградском проспекте займется городской оператор. Соответствующее решение принято Правительством Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для реорганизации неэффективно используемой территории общей площадью 0,61 гектара на Волгоградском проспекте город назначил оператора — Московский фонд реновации жилой застройки. Срок реализации проекта составляет пять лет, объем вложений в реорганизацию площадки оценивается почти в 2,2 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Территория расположена в районе Кузьминки по адресу: Волгоградский проспект, владение 130. Сейчас здесь находится старое здание, в котором размещены офис и магазин.

«На участке предусмотрено строительство около 24 тысяч квадратных метров комфортного жилья, придомовую территорию планируется благоустроить и озеленить. Также будет организовано парковочное пространство. Площадка расположена недалеко от станции метро “Кузьминки” и имеет хорошую транспортную доступность», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе реновации в Кузьминках планируется переселить более 64 тысяч человек, проживающих в 287 домах. Уже возведено 14 новостроек, на стадии проектирования и строительства находится еще 16, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Реорганизация неэффективно используемой территории на Волгоградском проспекте позволит улучшить жилищные условия горожан за счет переселения из ветхого жилья в новые квартиры по программе реновации», — добавил Андрей Бочкарев.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ, общая площадь этих территорий — около 2,45 тысячи гектаров.

