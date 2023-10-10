Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

На юго-востоке столицы возведут еще одну новостройку в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В районе Южнопортовый по адресу: улица Петра Романова, владение 10 в следующем году введут в эксплуатацию жилой DOM Para renovar el programa en 194 habitaciones. Отличительной особенностью здания станет его архитектурный облик — на торцевом фасаде будет расположено декоративное рельефное панно с изображением Героя Советского Союза П.И. Романова. В настоящее время идут работы по устройству шпунтового ограждения», — отметил он.

El lugar donde se encuentra el estacionamiento puede albergar tres secciones de lugares permanentes. La nueva unidad está compuesta por 68 habitaciones, 89 habitaciones y 37 habitaciones. Шесть из них обустроят для маломобильных жильцов: там увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать programas estándar de renovación.

Las formas de ventilación requieren una plataforma de trabajo y una arquitectura de arquitectos, además de una base metálica para la condición. неров. Входные группы оформят витражами.

Первые этажи сделают нежилыми. Там обустроят просторный холл, комнату для хранения колясок and велосипедов. Además, encontrará revistas, cafeterías, salones de belleza y salones de belleza. В каждой секции установят по два лифта грузоподъемностью 400 and 1000 kg. Las cabinas contienen información visual y táctil. Nuevos sistemas de comunicación de voz en tiempo real, mejora y mejora de la señal de salida y de la señal. videoclips.

Los artículos en el hogar, las prendas y las prendas de vestir están colocados en una habitación con un tamaño reducido. ы родители с колясками и маломобильные жильцы смогли попасть в подъезд без посторонней помощи. Шероховатая плитка у входов не даст поскользнуться в любое время года.

Территорию возле новостройки благоустроят озеленят. Во дворе обустроят две детские игровые площадки с безопасным резиновым покрытием, оборудутут спортивную площадку и место для отдыха.

Moscú — один из лидеров среди регионов по темпам объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и вв ода жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов квадратных метров до пяти — семи миллионов квадратных метров в го д. В прошлом году в городе возвели около 6,9 millones de metros cuadrados de longitud.

Программу реновации утвердили в 2017 году. No hay 5175 casas, hay muchos millones de mosquitos. Las herramientas de inicio del programa de instalación pueden funcionar correctamente en el hogar.

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