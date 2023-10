В Южном Бутове построят два корпуса в рамках городских программ по улучшению жилищных условий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Южном Бутове построят жилой комплекс в рамках городских программ по улучшению жилищных условий населения. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В районе Южное Бутово по адресу: Чечерский проезд, владение 28, участок 1 началось строительство двух корпусов. Жилой комплекс строится в рамках городских программ и предусматривает улучшение жилищных условий населения района, в том числе нуждающихся в квартирах граждан различных социальных категорий. В настоящее время ведется возведение стен подземного этажа и паркинга. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», — добавил Рафик Загрутдинов.

Здания переменной этажности с подземной автостоянкой возводят по индивидуальному проекту. В комплексе будет 473 квартиры: 206 однокомнатных, 178 двухкомнатных, 79 трехкомнатных и 10 четырехкомнатных. Специалисты установят современные грузопассажирские лифты, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Первые этажи сделают нежилыми, здесь разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле расположат почтовые ящики, лифтовой холл, комнаты для хранения колясок, велосипедов и уборочного инвентаря.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла сделают на одном уровне с поверхностью земли, чтобы родители с колясками и маломобильные жильцы смогли попасть в подъезд без посторонней помощи. У входа положат шероховатую плитку — это будет препятствовать скольжению в любое время года.

Территорию возле корпусов благоустроят и озеленят. Во дворе оборудуют детские и спортивные площадки, обустроят места для отдыха. Кроме того, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов квадратных метров до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

