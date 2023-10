Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят в Политехе регулярно . 3 октября 2023 года еще одно мероприятие состоялось в рамках общероссийской штабной тренировки по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации».

В тренировке участвовали руководящий состав университета, работники Управления гражданской безопасности, представители структурных подразделений и нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Ректор СПбПУ, руководитель гражданской обороны университета, назначил председателя КЧС и ПБ Владимира Глухова провести штабную тренировку. Штабная тренировка проводилась в два этапа. Первый подготовительный этап начался с момента получения участниками учебного сигнала, обуславливающего начало тренировки. Руководителем тренировки был объявлен сбор участников. Была доведена исходная обстановка, на основании которой началась отработка учебных вопросов штабной тренировки.

Второй этап включал в себя отработку практических мероприятий по эвакуации работников в безопасные районы. У Политеха такими являются учебно-спортивная база «Политехник» в поселке Ушково Курортного района Санкт-Петербурга и одноименная учебно-туристическая база в поселке Горы Приозерского района Ленинградской области. Практические мероприятия проводились на базе Лабораторно-аудиторного корпуса. При получении учебного сигнала на проведение общей эвакуации из зон возможных опасностей работники вышли из здания и при помощи служебных транспортных средств Университета убыли в безопасные районы.

На этом эвакуационные мероприятия завершились. По окончании штабной тренировки были подведены её итоги.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI