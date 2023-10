В Пекине по инициативе вузов Новосибирска откроется первое представительство высшей школы Новосибирской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сегодня, 10 октября, на площадке НГАСУ состоялось подписание соглашения об открытии представительства вузов Новосибирской области в Пекине. Партнером по данному проекту является китайская образовательная корпорация Миньян (Beijing Mingyang Weilai Education Technology Co.). Определяющая, интегрирующая роль в создании представительства принадлежит Новосибирскому государственному университету, который уже много лет ведет активную деятельность в сфере экспорта российского образования. Это первая в России подобная инициатива, когда в Поднебесной создается представительство вузов сразу целого региона.

Образовательная корпорация Миньян занимается проектами в сфере международного сотрудничества уже 7 лет.

— Мы ежегодно отправляем в российские вузы почти 2000 китайских студентов, на текущий момент заключили договоры о партнерстве с 60 университетами по всей стране, также работаем по реализации совместных российско-китайских образовательных программ. Мы видим большой интерес с обеих сторон по развитию такого сотрудничества, поэтому поддержали инициативу по открытию представительства ассоциации вузов Новосибирска в Пекине, — комментирует Чжан Жуй, основатель корпорации образования Минян.

Ведущая роль в реализации данного проекта принадлежит Новосибирскому государственному университету. НГУ уже больше года сотрудничает с образовательной корпорацией Миньян по таким основным направлениям, как привлечение иностранных студентов, поиск партнеров за рубежом и создание совместных образовательных программ.

Евгений Сагайдак, начальник управления экспорта образования НГУ, комментирует:

— Вузам, чтобы выходить на зарубежный рынок и успешно продвигать российские образовательные программы, необходимо объединять ресурсы — организационные, интеллектуальные, человеческие, финансовые. Самым эффективным инструментом является консолидация на уровне субъекта федерации. По поручению губернатора Новосибирской области был сформирован паспорт региональной программы «Развитие экспорта образования Новосибирской области до 2030», который был представлен на форуме «Технопром» в августе 2023 года. Представленный комплекс мероприятий позволит системно продвигать высшую школу Новосибирска за рубежом, охватывает все форматы развития экспорта образования. Одновременно мы прорабатываем и другие механизмы и форматы межвузовского сотрудничества.

Основу программы составили мероприятия, направленные на увеличение в регионе числа иностранных обучающихся и доходов от их обучения, стимулирование продвижения российского образования.

При формировании региональной программы особое внимание уделили следующим аспектам:

• переход региональной образовательной системы к проектной модели управления,

• усиление межведомственного взаимодействия органов государственной власти, образовательных, общественных, некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, расположенных на территории региона,

• объединение ресурсов всех заинтересованных сторон в развитии экспорта образования Новосибирской области,

• реализация системного управления экспортом образования.

В создании представительства в Пекине участвуют все ведущие вузы Новосибирска, которые занимаются международной деятельностью. Проект открыт для участников не только из числа высших, но и средних специальных учебных заведений региона.

— Представительство университетов Новосибирской области в Пекине будет точкой входа для китайских партнёров, желающих найти партнеров в Новосибирской области, и для региональных образовательных организаций, ищущих партнеров в Китае, — подчеркивает Евгений Сагайдак.

Таким образом, данный проект позволит усилить имидж новосибирских учебных заведений в Китае, привлекать иностранных студентов, искать надёжных китайских партнёров для выстраивания долгосрочного сотрудничества в сфере науки, образования и культуры, а также развивать новые форматы и механизмы взаимодействия университетов двух стран.

